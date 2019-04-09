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AB'den "esnek ertelemeli" Brexit teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 22:14 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "Uzun ertelemeyi bir seçenek olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İngiltere'ye bir yıldan fazla sürmeyecek esnek bir erteleme seçeneği sunabiliriz" - "İngiltere bu süre içinde ne zaman hazır olursa AB'den ayrılabilir ve 27 ülke de sürekli olarak Brexit zirvelerinde bir araya gelmek zorunda kalmaz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit için "esnek" bir erteleme seçeneği teklifinde bulunarak, sürecin 1 yıl içinde ayrılık anlaşmasının onaylanmasıyla birlikte sonlanması gerektiğini belirtti.

Brüksel'de yarın gerçekleşecek Brexit Zirvesi öncesinde AB üyesi ülkelerin liderlerine bir mektup gönderen Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 30 Haziran'a kadar erteleme talep ettiğini hatırlattı.

AB'nin anlaşmasız ayrılık senaryosunu engellemek için azami gayret göstermeye hazır olduğunu ifade eden Tusk, liderlere May'in erteleme talebini değerlendirme çağrısında bulundu.

- Esnek erteleme seçeneği

Diğer yandan Tusk, İngiliz parlamentosunda "derin ayrılıklar" bulunduğuna dikkati çekerek, ayrılık anlaşmasının haziran sonuna kadar onaylanmasının zor olduğuna, kısa ertelemelerin ise daha fazla belirsizliğe yol açacağına işaret etti.

Tusk, "Bu nedenle uzun ertelemeyi bir seçenek olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İngiltere'ye bir yıldan fazla sürmeyecek esnek bir erteleme seçeneği sunabiliriz." ifadelerini kullandı.

İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını onaylamasıyla erteleme sürecinin otomatik olarak sonlanabileceğini belirten Tusk, "İngiltere bu süre içinde ne zaman hazır olursa AB'den ayrılabilir ve 27 ülke de sürekli olarak Brexit zirvelerinde bir araya gelmek zorunda kalmaz." açıklamasında bulundu.

Tusk, İngiltere'nin bu süre zarfında da Brexit stratejisini gözden geçirme imkanı bulabileceğini kaydederek, Brexit'in iptalinin de mümkün olduğunu ifade etti.

- Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentoda geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı. Tarafların kalıcı bir Gümrük Birliği'ni içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti.

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AB ayrılık anlaşması Brexit İngiliz Parlamentosu Tusk

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