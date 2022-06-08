AB'den Fosil Yakıtlı Araç Yasağına Destek

Avrupa Parlamentosu, 2035 yılından itibaren benzin ve mazot kullanan yeni otomobil satışının yasağını desteklemek için oylama yaptı. Oylama, Avrupa'nın elektrikli araçlara geçişini hızlandırmak için getirilen önerinin zayıflatılması girişimlerini engellemek için yapıldı. Oylama, Avrupa Birliği'nin (AB) küresel ısınmaya yol açan net emisyonları 2030 yılına kadar 1990'lı yıllardaki seviyeden yüzde 55 oranında azaltma yönündeki planının temelini destekliyor.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nun karbondioksit emisyonlarının yeni araçlardan 2035 yılına kadar yüzde 100 oranında azaltılmasını öngören ve geçen yıl getirdiği öneriyi destekledi. Bu durum, 2035 yılından sonra AB'ye üye ülkelerde fosil yakıtlarla işleyen motorlu araçların satışının imkansız olması anlamına geliyor.

Bazı parlamenterlerin karbondioksit oranının yüzde 100 yerine yüzde 90'a çekilmesi önerisinde bulunma girişimiyse reddedildi.

Yasa, henüz nihai şeklini almış değil. Bugünkü oylama, Avrupa Parlamentosu'nun yasanın nihai şekline ilişkin AB ülkeleriyle yürüteceği müzakerelerde takınacağı pozisyonu pekiştirme niteliği taşıyor.

Amaç, Avrupa'nın elektrikli araçlara geçişini hızlandırmak ve otomotiv şirketlerini, elektrikli araç üretimine yoğun şekilde yatırım yapmaya teşvik etmek. AB bünyesinde hazırlanan bir başka yasa da üye ülkelerin milyonlarca elektrikli araç batarya şarjı montajı yapmalarını zorunlu kılıyor.

Avrupa Parlamentosu'nun elektrikli araç politikasıyla ilgili başmüzakerecisi Jan Huitema, "Sıfır emisyonlu araç satın almak ve kullanmak tüketiciler için daha hesaplı hale gelecek" dedi.

Otomotiv firmaları Ford ve Volvo, 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçların satışının durdurulması planını açıkça destekledi.

Ancak Reuters haber ajansı tarafından incelenen elektronik posta yazışmaları, Alman otomotiv birliği VDA'nın da aralarında olduğu bazı otomotiv sektörü gruplarının, parlementerleri 2035 hedefini reddetmeleri yönünde ikna etmek için lobi faaliyeti yürüttüğünü gösteriyor. Sektör grupları, batarya şarj altyapısının geleceğinin belirsiz olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu yasa tasarısının düşük emisyonlu alternatif yakıtlara şans tanımadığını savunuyor.

Elektrikli araçlar ve prize takılarak şarj edilen hibrit modeller, AB'de geçen yıl sayılan yeni binek otomobillerin yüzde 18'ini oluşturuyor. Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği'ne göre geçen yıl yarı iletken sıkıntısı nedeniyle genel olarak otomobil satışlarında düşüş olmuştu.

Ulaştırma, Avrupa'da küresel ısınmaya yol açan emisyonların dörtte birinin kaynağı. Son yıllarda ulaştırma sektörünün sera etkisi yaratan gazların salınımındaki payının arttığı, bu durumun, iklim değişikliğini önleme yönünde atılan adımları tehdit ettiği görülüyor.

