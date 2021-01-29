AB’den Gaziantep’e 32 Milyon Euro Destek

Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan hibe desteğiyle Gaziantep'te uygulanacak ENHANCER projesi için 32 milyon Euro değerindeki bütçe sözleşmesi törenle imzalandı. "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) için Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde düzenlenen imza törenine proje ortaklarının yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı. Törende konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Suriye'de iç savaşın çıktığı günden bu yana mülteci konusunda AB'nin Türkiye'ye destek verdiğini belirterek, "Türkiye'nin her yerinde belediyelere alt yapı ihtiyaçlarından, eğitime, temel ihtiyaçlardan sağlığa kadar birçok alanda destek sağlıyoruz. ENHANCER Projesi kapsamında da bu 465 milyon Euro’nun 32 milyon Euro’su Gaziantep için kullanılacak" dedi. "Daha önce belirlediğimiz 6 milyar Euro’luk destek sözümüzü tuttuk " Türkiye’nin Suriyeli mültecilere olağanüstü bir destekle ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Büyükelçi Meyer-Landrut “Suriye’deki iç çatışmaların başlangıcından bu yana Avrupa Birliği, Türkiye’ye mülteci krizi konusunda destek vermeye ve bu konuda işbirliğini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye’deki yerel ve ulusal kurumlar ve yanı sıra Türk halkı Suriyeliler’e olağanüstü bir destekle ev sahipliği gösterdi. Bu açıdan Türkiye dünyadaki en fazla mülteci nüfusuna yani 3 milyon 600 bin Suriyeli’ye ev sahipliği yapan bir ülke. Biz de 2006 yılından bu yana desteklerimizi arttırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz yılın sonuna kadar da söz verdiğimiz gibi 6 milyar Euro’luk destek taahhütlümüzü sözleşmeye bağlamış durumdayız’’ ifadelerini kullandı.

“Bu projeden büyük başarı hikayeleri çıkacağını umuyoruz’’ Gaziantep’te çok büyük başarı hikayelerine şahit olduğunu belirten Büyükelçi Meyer-Landrut “Türkiye'nin her yerinde çok farklı konulara destek veriyoruz. Belediyelerin alt yapı ihtiyaçlarından, eğitime, temel ihtiyaçlardan sağlığa kadar birçok alanda destek sağlıyoruz. Aynı zamanda bugünkü toplantımızın konusu olan işgücü entegrasyonu ve istihdam edinilebilirdik konularında da destekler sunuyoruz. Gaziantep’te çok büyük başarı hikayelerine şahit oldum. Bu başarı hikayelerine biz de destek vermeyi düşünüyoruz. Bugünkü imza törenimiz işgücü piyasalarının entegrasyonu ve girişimcilik konularında gerçekleşecek. Girişimcilik bizim de destek vermekten dolayı mutluluk duyduğumuz alanlardan birisi. Biz Gaziantep ve Şanlıurfa’daki aktörlerin yaratıcılığına, cömertliğine ve yenilikçi bakış açılarına gerçekten güveniyoruz. Buradan büyük başarı hikayeleri çıkacağını umuyoruz’’ diye konuştu. COVID salgını baskısı altında ENHANCER projesinin başarıya ulaşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan eden Büyükelçi Meyer-Landrut, “Aslında bu proje bizim Türkiye çapında bütün ülkede uyguladığımız bir programın parçası. Bu programın amacı da, istihdam edilebilirliği ve işgücü piyasasına erişimi daha da iyileştirmektir. Bu program kapsamında 465 milyon Euro’luk bir bütçe söz konusu, ENHANCER Projesi kapsamında da bu 465 milyonun 32 milyon Euro’su kullanılacak. Bu projenin organizasyonunu mümkün kılan herkese çok teşekkür ederim. COVID sosyo-ekonomik baskıyı biraz arttırdı üzerimizde, dolayısıyla böyle bir zamanda bu projenin başarıya ulaşması her zamankinden daha önemli hale geldi. Kendinize belirlemiş olduğunuz hedeflere ulaşıp büyük bir başarı yakalayacağınızdan hiç şüphem yok’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Dönmez: “Fonları en iyi şekilde kullanacağız’’ Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, törende yaptığı konuşmada, söz konusu projenin yürütücülerinin Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı olduğunu söyleyerek, "Bunlar özellikle AB Delegasyonu ile çok iyi çalışan yapılardır. Bakanlığımız bünyesinde OSB'ler, teknoparklar, AR-GE ve tasarım merkezleri var. Tüm bu ekosistemde birbirini tamamlayıcı yapıların hepsi bizde. Buradaki çalışmayı da İpekyolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüteceğiz. Biz bu fonları en iyi şekilde kullanacağız" dedi. Gaziantep'in en çok sığınmacı barındıran illerden biri olduğunu hatırlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şöyle konuştu: "Biz Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliğimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırken, doğan ihtiyaçların altından tek başına kalkmamız da zordur. Bu nedenle bugün hayata geçen ENHANCER Projesi kapsamında sağlanan destekler çok değerli. Ama bundan da önemlisi var. Burada alınan hibe önemli ama birlik ve kardeşlik içinde yapılan bu çalışmalar çok daha önemli. Dünya barışına gidecek yolda hepimize düşen görevin hakkını vermeliyiz."