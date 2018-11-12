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AB'den Gazze açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 22:52 | Son Güncelleme

"Gazze'deki şiddet acilen sona ermeli"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Gazze Şeridi'nde son birkaç saattir artan gerilimin endişe verici olduğunu belirterek, tüm şiddet içerikli faaliyetlerin acilen sonlandırılması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğu bildirilerek, "Gazze Şeridi'ndeki şiddet acilen sona erdirilmeli." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde özellikle son birkaç saattir gerilimin tırmandığına dikkati çekilen açıklamada, tüm taraflara sivillerin hayatını tehlikeye atmaktan kaçınma ve gerginliği azaltma çağrısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Gazze Şeridi şiddet

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