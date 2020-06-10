AB'den GDO'lu Aşı Çalışmalarını Hızlandırma Planı

Avrupa Birliği (AB), Corona virüsüne karşı genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren aşı çalışmalarını hızlandırma çabasında. İki AB yetkilisinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, bu yöndeki planların gelecek hafta devreye sokulması bekleniyor. Amaç ABD ve Çin’in gerisinde kalma korkusu yaşayan birlik ülkeleri için yeterli dozda aşıyı güvence altına almak.
AB’de, İtalya ve Fransa’nın da aralarında olduğu bazı ülkelerdeki mevcut kural ve yasalar aşı ve tedavi araştırmaları için bir dizi bürokratik aşamadan geçilmesini şart koşuyor. Çoğu umut vaat eden aşı ise GDO barındırıyor. AB yetkilileriyse, GDO’lu ürünlerle ilgili uygulamaların da tabi olduğu neredeyse 20 yıllık eski yasaların, yeni çalışmaları yavaşlatması ve aksatmasını önlemek için çalışıyor.
Planlanan değişikliklerin yapılması halinde, AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, GSK ve Novavax gibi aşı ve tedavi çalışmaları yürüten firmalar için, GMO içeren ve içermeyen aşı rekabetinde eşit şartların sağlanmış olacağı belirtiliyor. AB Komisyonu’ndan ise olası planla ilgili sorulara henüz yanıt gelmedi.
Söz konusu firmalar da dahil birçok ilaç firmasını temsil eden Avrupa İlaç Endüstrileri ve Dernekleri Federasyonu’na bağlı aşı grubunun Vaccines Europe üyelerinden Michel Stoffel, Reuters’a yaptığı açıklamada, solunum yolu, sindirim yolu ve göz enfeksiyonlarına neden olan adenovirüslere karşı kullanılan aşılar arasında GDO kullanımının çok az olduğuna dikkat çekti. Stoffel, olası kural değişikliklerinin AstraZeneca ve Johnson & Johnson gibi firmaların halihazırda geliştirdiği GDO’lu aşıların da önünü açacağını söyledi.
ABD geçen hafta aşı geliştirmeye en yakın beş firmayı belirlemiş ve bunlar firmalar arasındaki AstraZeneca ile aşı tedariki konusunda anlaşma imzalamıştı. Eğer Avrupa Birliği GDO’lı aşılar için yetki ve izin sürecini hızlandırmazsa, toptan aşı tedarikinde sorun yaşayabilir. Ancak bu hızlandırma kararını resmi olarak alması durumunda, önerinin AB’li milletvekilleri ve üye ülkeler tarafından da onaylanması gerekecek.
GDO’lu aşılarla ilgili yeni uygulamaların, Komisyon’un 17 Haziran’da yayınlayacağı “COVID-19 aşısı geliştirilmesi için AB stratejisi” raporunda açıklığa kavuşturulması bekleniyor.
Reuters’a bilgi veren kaynaklar bu stratejinin bir parçası olarak AB Komisyonu’nun, umut vaat eden aşıların önceden satın alınması için 2 milyar 700 milyon dolarlık bir acil yardım fonu kullanacağını da kaydetti. AB’nin kara gün kumbarası olarak bilinen acil destek fonunun Avrupa’da aşı üretim kapasitesini arttırmak için kullanılabileceği de belirtiliyor. Olağanüstü zamanlar için oluşturulmuş olan fon, 27 AB üyesi adına AB Komisyonu tarafından yönetiliyor.