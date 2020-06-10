AB'den GDO'lu Aşı Çalışmalarını Hızlandırma Planı

Avrupa Birliği (AB), Corona virüsüne karşı genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren aşı çalışmalarını hızlandırma çabasında. İki AB yetkilisinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, bu yöndeki planların gelecek hafta devreye sokulması bekleniyor. Amaç ABD ve Çin’in gerisinde kalma korkusu yaşayan birlik ülkeleri için yeterli dozda aşıyı güvence altına almak.

AB’de, İtalya ve Fransa’nın da aralarında olduğu bazı ülkelerdeki mevcut kural ve yasalar aşı ve tedavi araştırmaları için bir dizi bürokratik aşamadan geçilmesini şart koşuyor. Çoğu umut vaat eden aşı ise GDO barındırıyor. AB yetkilileriyse, GDO’lu ürünlerle ilgili uygulamaların da tabi olduğu neredeyse 20 yıllık eski yasaların, yeni çalışmaları yavaşlatması ve aksatmasını önlemek için çalışıyor.

Planlanan değişikliklerin yapılması halinde, AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, GSK ve Novavax gibi aşı ve tedavi çalışmaları yürüten firmalar için, GMO içeren ve içermeyen aşı rekabetinde eşit şartların sağlanmış olacağı belirtiliyor. AB Komisyonu’ndan ise olası planla ilgili sorulara henüz yanıt gelmedi.