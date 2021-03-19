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AB’den Gergerlioğlu ve HDP Açıklaması

19.03.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararı ve HDP hakkındaki kapatma davasından derin kaygı duyduğunu bildirdi

AB’den Gergerlioğlu ve HDP Açıklaması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararına ve HDP hakkında açılan kapatma davasına Avrupa Birliği’nden de tepki geldi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, konuyla ilgili ortak yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, AB’nin, gerek Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve dokunulmazlığının kaldırılması kararı ile ardından gelecek hapis cezası, gerekse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmasından derin kaygı duyduğu belirtildi.

Ortak açıklamada, “En büyük ikinci muhalefet muhalefet partisini kapatmak, Türkiye’de milyonlarca seçmenin hakkını ihlal edecektir. Bu, Türkiye’de temel hakların geriye gittiği yönünde AB’nin endişelerini daha da arttıracak ve Türk yetkililerin reformlara yönelik beyan ettikleri taahhütlerin inandırıcılığını zedeleyecektir. AB’ye aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü dahil temel demokratik yükümlülüklerine acilen saygı göstermelidir” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Çarşamba günü yaptığı açıklamada HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararına ve HDP hakkında açılan kapatma davasına tepkisini dile getirmişti.

Bakanlık sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararı “rahatsız edici” ifadesiyle tanımlanmıştı.

Açıklamada HDP hakkında açılan kapatma davası içinse “Türk seçmenlerin iradesinin haksız yere ihlali ve milyonlarca seçmenin temsil hakkından mahrum edilmesi” ifadeleri yer almıştı.

Ne olmuştu?

Çarşamba günü hakkındaki hapis cezası hükmü kesinleştiği gerekçesiyle HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düşürülmüştü.

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nce hukuka uygun bulunmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi temyiz aşamasında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, “HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları” belirtildi.

Mart ayı başında HDP ile ilgili inceleme başlatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Başsavcılığı’na yazı göndererek, aralarında HDP'li üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 108 sanıklı Kobani İddianamesi ile HDP'liler hakkında düzenlenen fezlekelerin birer örneğinin gönderilmesini istemişti.

İki karar da hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yoğun tepki aldı.

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