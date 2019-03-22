AB'den Golan açıklaması: Pozisyonumuz değişmedi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliği tanıma zamanı" açıklamasıyla ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) değerlendirme geldi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Trump'ın hamlesine rağmen AB'nin Golan Tepeleri konusunda çizgisini koruyacağını söyledi. Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Tusk, "AB'nin pozisyonu iyi biliniyor ve değişmedi" dedi.

Reuters'a konuşan AB Sözcüsü de Birlik'in Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanımayacağını vurguladı. AB Sözcüsü, "Avrupa Birliği, Golan Tepeleri'nin de aralarında olduğu İsrail'in 1967'den bu yana işgal ettiği bölgelerde, uluslararası hukuk uyarınca İsrail'in egemenliğini tanımıyor ve bu bölgeleri İsrail toprağı olarak görmüyor" diye konuştu.

Almanya'dan açıklama

Alman hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer de Golan Tepelerinin İsrail tarafından işgal edilmiş Suriye toprağı olduğunu söyledi.

Demmer, "Eğer ulusal sınırların değişmesi gerekiyorsa bunun, tüm tarafların yer aldığı barışçıl yollarla yapılması gerekiyor" dedi.