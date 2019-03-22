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AB'den Golan açıklaması: Pozisyonumuz değişmedi

22.03.2019 19:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan'da İsrail'in egemenliğini tanımaya yönelik açıklaması üzerine AB pozisyonunu koruduğunu duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliği tanıma zamanı" açıklamasıyla ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) değerlendirme geldi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Trump'ın hamlesine rağmen AB'nin Golan Tepeleri konusunda çizgisini koruyacağını söyledi. Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Tusk, "AB'nin pozisyonu iyi biliniyor ve değişmedi" dedi.

Reuters'a konuşan AB Sözcüsü de Birlik'in Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanımayacağını vurguladı. AB Sözcüsü, "Avrupa Birliği, Golan Tepeleri'nin de aralarında olduğu İsrail'in 1967'den bu yana işgal ettiği bölgelerde, uluslararası hukuk uyarınca İsrail'in egemenliğini tanımıyor ve bu bölgeleri İsrail toprağı olarak görmüyor" diye konuştu.

Almanya'dan açıklama

Alman hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer de Golan Tepelerinin İsrail tarafından işgal edilmiş Suriye toprağı olduğunu söyledi.

Demmer, "Eğer ulusal sınırların değişmesi gerekiyorsa bunun, tüm tarafların yer aldığı barışçıl yollarla yapılması gerekiyor" dedi.

Almanya'nın BM'nin 497 sayılı kararına bağlı olduğunu vurgulayan sözcü vekili, "Hükümetimiz tek taraflı adımları kabul etmiyor" diye konuştu. BM'nin 1981'da aldığı kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' deniliyor.

Demmer açıklamasında ayrıca Golan Tepeleri'nin İsrail'e saldırı düzenlemek için defalarca kullanıldığına dikkat çekti. Alman sözcü vekili, "Olası bir anlaşma, İsrail'in güvenlik çıkarlarını gözardı etmemeli ve elbette Golan Tepeleri'nden İsrail'e yönelik tehditlere son vermeli" diye konuştu.

Trump'a Golan tepkisi yağıyor

Trump'a Golan Tepeleri ile ilgili açıklaması nedeniyle Suriye, Türkiye, Rusya ve Arap Birliği'nden tepki geldi. Şam yönetimi "ABD'nin Golan Tepeleri ile ilgili tutumu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını arsızca ihlal etmektir" açıklamasında bulundu.

Daha fazlasını okumak için: Trump'ın Golan adımına arka arkaya tepkiler

ABD Başkanı Trump, dün Twitter'dan paylaştığı mesajında "52 yılın ardından, İsrail ve bölgesel istikrar için stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın ABD için zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Trump'a açıklamasından dolayı teşekkür etmişti.

ABD yönetimi, Golan'la ilgili böyle bir adım atabileceği konusunda geçen hafta sinyal vermişti. Dışişleri Bakanlığının her yıl yayımladığı insan hakları raporunda Golan Tepeleri'yle ilgili o güne kadar kullanılan "İsrail işgali altındaki" ifadesi "İsrail kontrolü altındaki" ifadesi ile değiştirilmişti..

Golan Tepeleri neden önemli?

ABD, 1967'deki Arap-İsrail savaşında işgal edilen bölgede İsrail'in varlığını tanıyan ilk ülke olacak. Uluslararası toplumun geri kalanı İsrail'in bölgedeki varlığını işgal olarak görüyor. Golan Tepeleri'nde BM'nin Barış Gücü görev yapıyor. Golan Tepeleri'nde Suriye rejimine bağlılık gösteren 20 bin civarında Dürzi Arap yaşıyor.

Bugüne kadar Golan konusunda bir uzlaşma sağlanması amacıyla İsrail ile Suriye'yi müzakere masasına oturtma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Daha fazlasını okumak için: Golan Tepeleri: Neden şimdi?

DW,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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