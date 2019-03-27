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AB'den Golan Tepeleri kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "AB, İsrail'in işgali altında olan Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin, İsrail'in işgali altında olan Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını bildirdi.

Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından, AB üyesi 28 ülke adına yazılı açıklama yaparak, "AB'nin Golan Tepeleri'nin statüsüne ilişkin tutumu değişmedi." vurgusunda bulundu.

Mogherini, AB'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 242 ve 497 sayılı kararları uyarınca İsrail'in işgali altında olan Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığının altını çizdi.

-Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gün Beyaz Saray'da düzenledikleri basın toplantısında, Golan Tepeleri konusundaki kararlarını açıklamıştı.

"Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalayan Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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AB Golan Tepeleri israil Mogherini

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