AB'den Google'a rekor ceza

Google AB rekabet otoritesinin endişelerini gidermek için bazı değişiklikler yapacağını açıkladı.Avrupa ülkelerinde daha önce de ceza alan Google, Avrupa Birliği (AB) rekabet otoritesinden son iki yıl içindeki en yüksek miktardaki üçüncü cezasını aldı. ABD merkezli şirkete, online reklamlarda piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı ve rakiplerini engellediği gerekçesiyle 1 milyar 490 milyon euro ceza verildi.

AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager yaptığı açıklamada "Google online arama servisindeki reklamlarda piyasadaki hakimiyetini pekiştirmiş ve üçüncü taraf web sitelerine rekabetçi olmayan sözleşme kısıtlamaları getirerek rekabetten kendini korumuştur" dedi.

Ceza Google'ın reklam hizmeti AdSense nedeniyle kesildi. AdSense reklamveren ve web sitesi sahipleri arasında aracılık yapıyor ve reklam verenlerin reklamlarının web sitelerinde yayımlanmasını sağlıyor. Rekabet otoritesinin Google ve reklam verenler arasında 2006-2016 yılları arasında yapılan sözleşmeleri inceleyerek, Google'ın online reklam piyasasında rakiplerini engellemek için etkin olarak önlemler aldığını tespit ettiği bildirildi.