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AB’den Google’a Üçüncü Ceza

20.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Google’a 1.49 milyar euro değerinde bir ceza daha kesti. Bu, AB’nin internet devine tekelciliğe karşı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kestiği üçüncü ceza

AB’den Google’a Üçüncü Ceza

Avrupa Birliği (AB), Google’a 1.49 milyar euro değerinde bir ceza daha kesti. Bu, AB’nin internet devine tekelciliğe karşı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kestiği üçüncü ceza.

AB’nin rekabetten sorumlu yetkilisi Margrethe Vestager, Google’ın reklam politika ve uygulamalarıyla ilgili yürüttükleri soruşturmanın sonucunu Çarşamba günü Brüksel’de bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

‘Google baskınlığını kötüye kullandı’

Vestager, Google’ın yönetimindeki AdSense isimli reklam firmasıyla ilgili olarak, “Bugün açıkladığımız karar Google’ın, AdSense platformu haricinde reklam firmaları kullanan internet sayfaları üzerinde baskınlığını nasıl kötüye kullandığıyla ilgili” ifadelerini kullandı.

Google’ın rakiplerini ilerleme ve piyasada rekabete girme şansından alıkoyduğunu belirten Vestager, “Reklam firmaları ve internet sayfaları sahiplerine daha az seçenek sunulmuş ve muhtemelen de tüketicilere yansıyan fiyatlarda daha yüksek miktarlarla karşı karşıya bırakılmışlar” dedi.

Google bünyesindeki eski firmalardan olan AdSense, kullanıcılarına internet sayfalarında yazılı reklam koymalarını sağlayan bir hizmet sunuyor. Microsoft 2009 yılında AdSense’in uygulamalarıyla ilgili AB’ye şikayette bulunmuş ve AB’nin ilgili komisyonu da konuya ilişkin soruşturmaya 2016 yılında başlatmıştı.

Birlik 2017 yılında Google’a, internet üzeri alışveriş tarama listesinde kendi bünyesindeki ya da işbirliği içinde olduğu firmalara öncelik verdiği gerekçesiyle 2.42 milyar euro değerinde ceza kesmişti. 2018 yılındaysa Amerika merkezli internet devi, Android sisteminin işleviyle ilgili olarak AB’nin rekor seviyedeki 4.34 milyar euro tutarında cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Google uygulamalarında değişiklik yapmış olsa da, AB yetkilileri firmanın tekelcilik karşıtlığı ve adil rekabet ilkeleri hususunda hala Avrupa standartlarının altında kaldığını savunuyor.

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