AB’den Güvenilirliği Sorgulanan Antikor Testleri İçin Yeni Düzenleme

Corona virüsünün vücuda daha önce girip girmediğinin tespit edilmesini sağlayan antikor testlerinin sayısı, birkaç ay içinde hızla arttı. Ancak yetkililer, bazı testlerin güvenilir olmadığı uyarısında bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, yeni ortaya çıkan bu sektörle ilgili düzenlemeleri sıkılaştırmak için harekete geçti. AB, arka arkaya hatalı sonuçlar veren testleri elemeye ve ürünleriyle ilgili yanıltıcı beyanda bulunan firmaları belirlemeye çalışıyor.

Antikor testler, hükümetlerin ekonomileri yeniden faaliyete geçirdiği, şirketlerinse çalışanlarını işbaşı yapmaya çağırdığı bu dönemde salgının ne kadar yayıldığının anlaşılması açısından önem taşıyor. İkinci bir dalganın önlenmesinde de yine bu testlere güveniliyor.

Testler, hastalığı daha önce geçirmiş kişilerin tespit edilmesini sağlıyor. Ancak antikor testlerinin sonucunun pozitif çıkması, kişilerin hastalığa karşı bağışıklığı olduğunu göstermiyor. Hatalı sonuçların ekonomilerin ve toplumsal hayatın yeniden açılma çabalarını baltalamasından endişe ediliyor.