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AB’den “harekatı durdurun” çağrısı

09.10.2019 17:55 | Son Güncelleme

AB, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı harekata son vermesi çağrısı yaptı.

AB’den “harekatı durdurun” çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye’nin planladığı güvenli bölge için AB’den mali katkı gelmeyeceğini vurguladı.AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekata son vermesini talep etti.

Juncker, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada "Türkiye ve diğer aktörleri eylemlerinde itidale ve başlatılan harekatı durdurmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Juncker, Türkiye'nin planlarının bir "güvenli bölge” oluşturulmasını kapsaması durumunda Avrupa Birliği'nin buna mali katkıda bulunmayacağının da altını çizdi.

AFP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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