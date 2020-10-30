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AB’den Hastaların Transferi İçin 260 Milyon Dolar Kaynak

30.10.2020 02:19 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu, Corona virüsü hastalarının AB sınırları arasında transferini sağlayarak hastaneler üzerindeki fazla yükün hafifletilmesi için 260 milyon dolar (220 miyon euro) ayırma kararı aldı

AB’den Hastaların Transferi İçin 260 Milyon Dolar Kaynak

Avrupa Komisyonu, Corona virüsü hastalarının AB sınırları arasında transferini sağlayarak hastaneler üzerindeki fazla yükün hafifletilmesi için 260 milyon dolar (220 miyon euro) ayırma kararı aldı.

AB liderleri, video konferans yöntemiyle düzenlenen Corona virüsüyle mücadele toplantısında AB içinde vaka sayısının 10 milyonu aşmasının ardından işbirliğini iyileştirme sözü verdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ‘‘Virüsün yayılması sağlık sistemlerimiz üzerinde yük oluşturuyor’’ dedi.

Von der Leyen, AB içinde temas takibinin etkin şekilde yapılabilmesi için standart testlerden daha hızlı sonuç veren antijen testlerinin AB düzeyinde hızla onaylanmasına çalışılacağını bildirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, ayrıca potansiyel Corona virüsü aşısı için de dört firmayla görüşme halinde olduklarını kaydetti. AB daha önce AstraZeneca, Sanofi ve Johnson & Johnson’la tedarik anlaşmaları yapmıştı.

Reuters haber ajansı Eylül ayında AB’nin Novavax firmasıyla da görüşmeler yaptığını bildirmişti.

AB’nin görüştüğü diğer firmalar arasında Moderna, CureVac ve BionTech Pfizer ortaklığının olduğu belirtiliyor.

Toplantının başkanlığını yapan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de AB liderlerinin aşı piyasaya çıkar çıkmaz adil dağıtımının yapılması ilkesine bağlı kalacaklarını bildirdi. Michel, ilk aşamada piyasaya çıkacak kısıtlı aşı stoğunun en çok ihtiyaç duyanlara yapılması için ulusal düzeyde aşılama planlarının hayati önemde olduğunu hatırlattı.

Von der Leyen ise dağıtımın nüfusa orantılı yapılacağını kaydetti.

Komisyon ayrıca AB içinde seyahat edenlerin temas takibinin yapılabilmesi için bir form üzerinde de çalıştığını bildirdi.

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