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AB'den HDP'li belediyelere kayyım atanmasına sert tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 22:38 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Güneydoğu'daki kayyım atamalarıyla ilgili Türkiye'ye hukuki yükümlülüklerini hatırlatarak "yerel demokrasilerin işleyişi önündeki engelleri kaldırma" uyarısı yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki beş belediyeye daha Cuma günü kayyım atanmasına AB'den sert tepki geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borell, Türkiye'de "muhalefet partilerine bağlı belediyelere karşı karar ve eylemlerin siyasi kaynaklı olduğu görünümü verdiği ve derin endişe yarattığı" mesajını verdi.

Geçen Cuma günü HDP'li beş belediyeye daha kayyım atandığına işaret eden Borrell, 2019 yılı ağustos ayından bu yana Türkiye'nin güneydoğusunda görevden alınan belediye başkanı sayısının 45'e ulaştığına dikkat çekti. Borrell, "Buna ek olarak Mart 2019'daki yerel seçimlerden bu yana yüzlerce yerel siyasetçi, seçilmiş kamu görevlisi ve HDP'nin binlerce üyesi terörizm bağlantılı suçlardan gözaltına alınmış, diğer belediye başkanlarına karşı da soruşturmalar açılmıştır" dedi.

Yazılı açıklamada "Türk hükümetinin terörle mücadeleye meşru hakkı bulunmakla birlikte aynı zamanda bunu, kendi Anayasası ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel haklarla uyumlu bir şekilde yürütme sorumluluğunun da bulunduğu" hatırlatıldı.

"Yerel demokrasiyi ciddi bir şekilde zayıflatıyor"

Geniş terörle mücadele ya da suç kanunlarına dayanarak siyasi önlemler alınamayacağı mesajı veren Borrell, "Bu önlemler, seçilmiş yerel temsilcilere karşı yargı süreçlerinin aşırı kullanımı, nisan ayı ortasında Ankara ve İstanbul belediye başkanlarına karşı açılan soruşturma örnekleriyle de birleştiğinde, yerel demokrasinin uygun işleyişini ciddi bir şekilde zayıflatmaktadır" ifadesini kullandı.

AB yetkilisi, "Türkiye, Venedik Komisyonu'nun tavsiyeleri ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı çerçevesinde üstlendiği yükümlülüklerle uyumlu olarak yerel demokrasinin işleyişi önündeki engelleri ortadan kaldırmalıdır" dedi.

Cuma günü HDP'li Siirt, Iğdır, Baykan, Kurtalan, Muş ve Altınova belediye başkanlarının yerine kayyım atanmıştı. Haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle daha önce görevden el çektirilen dört belediye başkanı gözaltına alınmıştı. HDP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 65 belediye kazanmıştı. Belediyelerden 45'ine kayyım atandı, 21 belediye eşbaşkanı tutuklu bulunuyor. Sekiz eş başkan ise şu an gözaltında. HDP'nin kalan belediye sayısı 12.

DW,dpa/BK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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