AB'den Hong Kong açıklaması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeden endişe duyduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "AB, Hong Kong halkının, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye yönelik endişelerini paylaşmaktadır. Bu endişemizi Çin hükümetine ilettik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son günlerde Hong Kong halkının toplantı ve ifade haklarını kullandığı belirtilerek, bu haklara saygı duyulması ve itidal çağrısında bulunuldu.

- Tartışmalı düzenleme

Parlamentoya 3 Nisan'da sunulan yasal düzenleme, zanlıların Anakara Çin, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ederken, düzenlemeye karşı başlayan gösteriler sürüyor.

