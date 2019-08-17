AB'den Hong Kong protestolarına ilişkin itidal çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iade edilmesine yönelik tasarının iptali talebiyle düzenlenen protestoların sona ermesi için "kapsayıcı diyaloğa" ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, 2 aydır çok sayıda vatandaşın toplanma ve gösteri hakkını kullandığını, ancak son dönemde şiddet olaylarının artığını belirterek, "İtidalli davranılması, şiddetin terk edilmesi ve tansiyonun düşürülmesi için acil adımlar atılması çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Tüm tarafların dahil olduğu kapsayıcı ve geniş tabanlı diyaloğun kurulabilmesi gerekli." değerlendirmesinde bulunan Mogherini, Hong Kong halkının temel haklarını kullanmasında Çin idaresine de sorumluluk düştüğünü kaydetti.

- Çin'e iade tasarısı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.