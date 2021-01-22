AB'den İç Sınırlar Arasında Test Uygulamasına Destek

AB devlet ve hükümet başkanları video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmelerde Corona virüsünün İngilitere ve diğer bazı ülkelerde ortaya çıkan mutasyonuyla mücadele ederken Schengen sınırlarını kapatıp-kapatmama önerisiyle "aşı pasaportu" taleplerini tartıştı. Virüsün yeni türleriyle mücadelede ortak tavır belirlemek için toplanan AB zirvesinde, AB'nin iç sınırları arasındaki geçişlerde önceden test yapılması görüşü benimsenirken, etik tartışmaya neden olan "aşı pasaportu" uygulaması ise şimdilik kabul görmedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Gerekli olmayan her türlü seyahatten kaçınmayı şiddetle öneriyoruz" dedi. AB devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'de video konferans yöntemiyle yapılan ve yaklaşık 5 saat süren tartışmalarda, Corona virüsünün yeni versiyonlarıyla mücadelede alınacak ortak tedbirleri konuştu. AB'de hızla yayılmaya başlayan ve Almanya, Hollanda ve Portekiz gibi pek çok üye ülkenin tedbirleri sertleştirmesine yol açan virüsün yeni versiyonlarının önü alınamazsa, yeniden tümüyle kapanma konusu gündeme gelecek.

Sınırların kapatılmasında uzlaşma yok Zirvede Yunanistan gibi turizmi korumak isteyen üyelerle Macaristan gibi virüsün hızını kesmek için radikal önlem alınmasını savunan üyeler, aşı olanlara sınırların açık olmasını içeren "aşı pasaportu" sistemini önerdi. Ancak AB yönetimi ve Fransa başta olmak üzere bazı üyeler aşıya henüz herkesin erişimi olmadığı için bunun etik olmayacağı görüşünü gündeme getirdi. Ayrıca aşının virüsün bulaşıcı etkisini tümüyle azaltıp-azaltmadığının da henüz bilinmediği vurgulandı. Aşı pasaportuna karşı çıkan üyeler bu uygulamanın pek çok teknik altyapı gerektireceğine de dikkat çekti, bunun yerine negatif PCR Corona virüsü testinin zorunlu hale getirilmesinin daha doğru olacağı görüşüyle AB iç sınırlarında da test zorunluluğu getirilmesi önerisini savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvede, ülkesinde, Pazar gecesinden itibaren, AB içindeki diğer ülkelerden gelen yolculara da test zorunluluğunun uygulamaya koyulacağını açıkladı. Zirvenin sonunda ortak bir karar alınmadı, ancak 10'un üzerinde ülke önümüzdeki Pazar gecesinden itibaren negatif PCR Corona virüsü testini zorunlu tutma olasılığını benimsedi.