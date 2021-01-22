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AB'den İç Sınırlar Arasında Test Uygulamasına Destek

22.01.2021 03:40 | Son Güncelleme:
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AB'den İç Sınırlar Arasında Test Uygulamasına Destek

AB devlet ve hükümet başkanları video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmelerde Corona virüsünün İngilitere ve diğer bazı ülkelerde ortaya çıkan mutasyonuyla mücadele ederken Schengen sınırlarını kapatıp-kapatmama önerisiyle "aşı pasaportu" taleplerini tartıştı

AB devlet ve hükümet başkanları video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmelerde Corona virüsünün İngilitere ve diğer bazı ülkelerde ortaya çıkan mutasyonuyla mücadele ederken Schengen sınırlarını kapatıp-kapatmama önerisiyle "aşı pasaportu" taleplerini tartıştı.

Virüsün yeni türleriyle mücadelede ortak tavır belirlemek için toplanan AB zirvesinde, AB'nin iç sınırları arasındaki geçişlerde önceden test yapılması görüşü benimsenirken, etik tartışmaya neden olan "aşı pasaportu" uygulaması ise şimdilik kabul görmedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Gerekli olmayan her türlü seyahatten kaçınmayı şiddetle öneriyoruz" dedi.

AB devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'de video konferans yöntemiyle yapılan ve yaklaşık 5 saat süren tartışmalarda, Corona virüsünün yeni versiyonlarıyla mücadelede alınacak ortak tedbirleri konuştu. AB'de hızla yayılmaya başlayan ve Almanya, Hollanda ve Portekiz gibi pek çok üye ülkenin tedbirleri sertleştirmesine yol açan virüsün yeni versiyonlarının önü alınamazsa, yeniden tümüyle kapanma konusu gündeme gelecek.

Sınırların kapatılmasında uzlaşma yok

Zirvede Yunanistan gibi turizmi korumak isteyen üyelerle Macaristan gibi virüsün hızını kesmek için radikal önlem alınmasını savunan üyeler, aşı olanlara sınırların açık olmasını içeren "aşı pasaportu" sistemini önerdi.

Ancak AB yönetimi ve Fransa başta olmak üzere bazı üyeler aşıya henüz herkesin erişimi olmadığı için bunun etik olmayacağı görüşünü gündeme getirdi. Ayrıca aşının virüsün bulaşıcı etkisini tümüyle azaltıp-azaltmadığının da henüz bilinmediği vurgulandı.

Aşı pasaportuna karşı çıkan üyeler bu uygulamanın pek çok teknik altyapı gerektireceğine de dikkat çekti, bunun yerine negatif PCR Corona virüsü testinin zorunlu hale getirilmesinin daha doğru olacağı görüşüyle AB iç sınırlarında da test zorunluluğu getirilmesi önerisini savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvede, ülkesinde, Pazar gecesinden itibaren, AB içindeki diğer ülkelerden gelen yolculara da test zorunluluğunun uygulamaya koyulacağını açıkladı. Zirvenin sonunda ortak bir karar alınmadı, ancak 10'un üzerinde ülke önümüzdeki Pazar gecesinden itibaren negatif PCR Corona virüsü testini zorunlu tutma olasılığını benimsedi.

Zirve sonrası basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, mutasyona uğrayan yeni tip virüsün tüm Avrupa'da hızla yayılmakta olduğunu ve bu durumu çok ciddiye aldıklarını dile getirdi.

‘‘Aşı sertifikası’’ ya da ‘‘aşı pasaportu’’ gibi konuların AB içinde bölünme yarattığına dikkat çeken Konsey Başkanı Charles Michel, "Tıbbi kullanım için bir sertifikaya dahil edilecek ortak unsurlar üzerinde tüm üyelerin mutabık kalması gerekir. İç sınırlarımızı açık tutacağız ama aynı zamanda seyahatlere de sınırlama getirilmeli" dedi.

Seyahat uyarısı

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de AB vatandaşlarına "Gerekli olmayan tüm seyahatlerin iptalini şiddetle tavsiye diyoruz" dedi. Ancak Avrupa tek pazarının işlemesinin de son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Komisyon Başkanı, "İşçilerin ve malların sınırlardan akıcı bir şekilde taşınmasına izin verilmesine devam edileceğini" söyledi.

Dünyada 60 ülkede görülen virüsün ilk olarak İngiltere’de tespit edilen mutasyonu, AB yönetimini de endişelendiriyor. AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, "Dünyada bu virüsü durduramazsak yeni versiyonları ortaya çıkacak. O nedenle tüm dünyanın aşı olması büyük önem taşıyor" dedi.

Toplantıda, Pfizer tarafından üretilen aşılardaki gecikmeden duyulan endişe de dile getirildi. Pfizer, dağıtımdaki gecikmenin bir hafta içinde telafi edileceği sözünü verdi.

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