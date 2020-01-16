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  4. AB’den "İdlib ateşkesine uyulsun" çağrısı

AB’den "İdlib ateşkesine uyulsun" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Peter Stano, İdlib’i işaret ederek, "Türkiye ve Rusya’nın mimarı olduğu ateşkese herkesin uymasını istiyoruz" dedi.AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Peter Stano, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB’den "İdlib ateşkesine uyulsun" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Peter Stano, İdlib’i işaret ederek, "Türkiye ve Rusya’nın mimarı olduğu ateşkese herkesin uymasını istiyoruz" dedi.

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Peter Stano, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stano, Suriye’nin İdlib kentinde Türkiye ve Rusya’nın girişimleriyle sağlanan ateşkese AB olarak destek verdiklerini belirterek, "İçeriği ne olursa olsun İdlib’te sağlanan ateşkese uyulmasını istiyoruz. Bölgede insani kriz hat safhaya ulaştı. İnsani yardımlar ulaştırılamıyor. Oradaki insani drama son verilmesi için ateşkese riayet edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Esad yönetimi altındaki İdlib’e gerçekleştirilen saldırılarda sivil ayrımı gözetilmediğini bildiren Sözcü Stano, bu duruma son veren ateşkese tüm tarafların uymasının son derece önemli olduğunun altını çizdi. Stano, "Cenevre’de yapılan görüşmelerden politik bir çözüme ulaşılmasını umut ediyoruz. Oradaki siviller düşünülerek mutlaka ateşkese riayet edilmelidir" şeklinde konuştu.

Öte yandan AB’nin İdlib’te yaşanan insani krize karşı yardım göndermek istediği ancak Esad rejimi tarafından engellendiği belirtildi.

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