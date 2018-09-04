AB'den İdlib için uyarı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İdlib'e olası bir askeri saldırının milyonlarca sivilin hayatını riske atarak, yeni bir insani faciaya yol açacağı uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile telefonda görüştükten sonra yazılı açıklama yapan Mogherini, Suriye'de savaşın milyonlarca insan için büyük acılara neden olduğunu anımsattı.
Mogherini, "Bu günlerde İdlib'te gerginliğin yeniden artma riskiyle karşı karşıyayız. Buna engel olunması gerekiyor. Yoksa saldırı kararı alanlar ya da buna izin verenler tarih ve halk nezdinde sorumlu tutulur." ifadesini kullandı.
İdlib'te olası bir askeri saldırının üç milyondan fazla sivilin hayatını tehlikeye atacağına dikkati çeken Mogherini, "Bu yeni bir insani faciaya yol açar." değerlendirmesine yer verdi.
Mogherini, İdlib'te olası bir askeri operasyonunun halihazırda hassas bir bölgede gerginliği daha da tırmandıracağını ifade etti.
AB'nin Suriye'de BM öncülüğünde siyasi bir çözümü desteklemeye devam ettiğini kaydeden Mogherini, Astana garantörlerine sivilleri koruma konusunu öncelikli olarak ele almaları için çağrıda bulundu.
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