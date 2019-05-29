AB'den İdlib uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin hava saldırıları nedeniyle çok fazla sivilin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, çocukları, kadınları ve sivilleri hedef almanın hiçbir gerekçeyle açıklanamayacağını bildirdi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides tarafından yapılan yazılı açıklamada, son bir aydır İdlib ve Hama'ya yönelik saldırıların 160'dan fazla sivilin ölümüne ve 200 binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtığı belirtildi.

Suriye rejimine ve Astana garantörlerine sorumluluklarını yerine getirme uyarısı yapılan açıklamada, çatışmadaki tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısında bulunuldu.

Çocuklar, kadınlar ve sivilleri hedef almanın hiçbir gerekçeyle açıklanamayacağı vurgulanan açıklamada, AB'nin Suriye halkının adalet taleplerine destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, artan gerginliğin Suriye'deki savaşın askeri yollarla çözülemeyeceğini bir kez daha gösterdiği, AB'nin Birleşmiş Milletler nezdinde kapsayıcı bir siyasi çözümü desteklemeye devam ettiği vurgulandı.