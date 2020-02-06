AB'den İdlib uyarısı

Yardım kuruluşları da sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.Avrupa Birliği, İdlib’de tırmanan gerilim ışığında sivil halka yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu’nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic’in ortak yazılı açıklamasında sivillere yönelik bombardıman ve diğer saldırılara derhal son verilmesi, sivillere insani yardımların erişiminin sağlanması ve sivillerin korunması dâhil olmak üzere uluslararası insancıl hukuktan kaynaklanan kural ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep edildi.

Yoğunlaşan askeri operasyonlar nedeniyle yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, yoğun nüfuslu yerleşim birimleri, hastaneler ve iç göçmenlerin barındığı kampların saldırılara hedef olduğu belirtildi. AB ve üye ülkelerin sahadaki partner kuruluşlar aracılığıyla Suriye’de zor durumdaki insanlara şimdiye kadar 17 milyar euroluk yardımda bulunduğu ve ihtiyaç devam ettiği sürece yardımların da devam edeceği belirtildi.