AB'den İdlib'deki saldırıların son bulması için ateşkes çağrısı

Konsey bütün taraflara sürdürülebilir bir ateşkes çağrısında bulundu.Avrupa Konseyi Cuma günü yaptığı açıklamada Suriye'de 1 milyon kişinin yerinden olduğu çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulunarak, bütün taraflara sürdürülebilir bir ateşkes çağrısında bulundu.

"Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'e düzenlenen yeni askeri saldırılar muazzam bir insani acıya neden oluyor ve bu kabul edilemez" denilen açıklamada Avrupa Konseyi bütün tarafları uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamında sorumluluklarını yerine getirmeye ve bölgeye insani yardımın erişimine izin vermeye çağırdı. AB etkilenen sivillere yardımı arttırmaya hazır olduğunu açıkladı.

Türkiye ve Rusya'nın arasında İdlib nedeniyle gerilim tırmanırken, Avrupa Birliği ihtiyacı olanlara insani yardım ulaştırabilmek için tüm taraflar arasında sürdürürebilir bir ateşkes çağrısı yaptı.

Açıklamada "AB bütün taraflara sürdürülebilir bir ateşkesi devreye sokmaları, sivillerin korunmasını garanti etmeleri ve 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı kapsamındaki taahhütlerini uygulamaları yönündeki çağrılarını en güçlü şekilde tekrar ediyor" denildi.