AB'den İklim Zirvesi Öncesinde Büyük Anlaşma

Anlaşma uyarınca AB, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 oranında azaltması için belirlenen orta vadeli hedefe bağlı kalacak. Avrupa Parlamentosu üyesi ve Hıristiyan demokrat Avrupa Halk Partisi (EPP) müzakerecisi Peter Liese, "Anlaşmanın zamanı gelmişti. Avrupa'nın ABD ve Çin'de sağlanan olumlu gelişmeler karşısında nerede durduğunu göstermesi gerekiyordu" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çarşamba günkü açıklamasında, "2050 yılına kadar 'sıfır karbon emisyonu' hedefine ulaşan ilk kıta olmak için bulunduğumuz siyasi taahhüt, şimdi aynı zamanda hukuki bir taahhüt haline geldi. İklim yasası, AB'yi, bir nesil boyunca ilerleyeceği yeşil yola hazırladı" dedi.

Avrupa Birliği, 27 üye ülkenin 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfıra indirmesini amaçlayan anlaşmaya vardı. Nihai olmayan anlaşma uyarınca AB üyesi ülkeler ve AB Parlamentosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliği yapacağı ve sanal ortamda düzenlenecek iklim zirvesi öncesinde karbon emisyonlarını azaltmaya ilişkin yeni hedefler belirledi.

AB'nin orta vadede karbon emisyonlarını azaltma hedefi, 2030 yılı için yüzde 40 olarak belirlenmişti. Ancak iklim değişikliğine ilişkin giderek artan kanıtların yarattığı baskı ve çevre konusunda daha bilinçli bir seçmen kitlesinin varlığı nedeniyle bu hedef yüzde 55'e yükseltildi. AB Parlamentosu ise hedefin yüzde 60 olarak belirlenmesini istiyordu.

Yeşiller Partisi yetkilileri, yüzde 55'lik seviyeye erişmek için çok fazla hesap hilesi yapıldığından yakındı ve gerçekte, doğrudan azalmanın yüzde 52,8 oranında olacağını savundu.

Avrupa Parlemantosu'nun çevre uzmanı üyesi Michael Bloss, AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun "Başkan Joe Biden'a şirin gözükmek için zayıf bir iklim yasası çıkarmak için aceleci davrandığını" söyledi.

Müzakerelere başkanlık yapan Avrupa Parlamentosu bünyesindeki liberal Renew Europe (Avrupa'yı Yenileme) grubundan Pascal Canfin, bir orta yol bulmak gerektiğini söyledi, "İddialı bir uzlaşmaya varıldı. Avrupa'da dokuz yıl içinde, son 10 yılda yaptıklarımızın 2 buçuk katını gerçekleştireceğiz" dedi.

AB'nin vardığı anlaşmanın üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.