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AB'den ilk açıklama: Taliban'la konuşmak zorunda kalacağız

17.08.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'da savaşın galibinin Taliban olduğunu, AB'nin Taliban'la "konuşmak zorunda kalacağını" söyledi.

AB'den ilk açıklama: Taliban'la konuşmak zorunda kalacağız

Borrell, "hatalar yapıldı" dedi.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. AB Dışişleri Bakanları ile bir telekonferansta Afganistan'ın durumunu ele alan Borrell, Taliban'ın Afganistan'da savaşı kazandığını belirterek "Onlarla konuşmak zorunda kalacağız" dedi. Diyaloğun amacının yeni bir göç felaketini ve insani krizi önlemek olduğunu belirten Borrell, resmi bir tanımanın ise söz konusu olmadığını belirtti.

Kurulacak Afgan hükümeti ile işbirliğinin hükümetin "kapsayıcı ve barışçıl" olması ve temel haklara saygı göstermesi koşullarına bağlı olacağını belirten AB yetkilisi, özellikle kadınlar, azınlıklar ve gençlerin haklarına dikkat çekti. Borrell, Afganistan'da komşu ülkelere yönelen göç baskısını hafifletmek için bu ülkelere yardım yapılacağını da açıkladı.

Borrell, Afganistan'da El Kaide'ye karşı yütütülen mücadelede başarılı olunurken, ülkeye yönlendirilen büyük miktardaki kaynaklara karşın "ulus oluşturma sürecinin başarısızlıkla sonuçlandığını" da söyledi. Borrell, "Çıkarılması gereken çok sayıda ders var ancak hata yapıldığını kabul etmek gerekir" diye konuştu.

Borrell, dışişleri bakanları ile yapılan görüşmenin en önemli sonucunun Afganistan'daki AB vatandaşları ile 20 yıldan bu yana Batılı ülkeler için çalışan Afgan görevlilerin tahliyesinin güvenli şekilde sağlanması olduğunu belirtti.

Tahliye süreci sürüyor

Öte yandan ülkede görev yapan AB üyesi ülkelerin vatandaşları ile NATO misyonu kapsamında Batılı ülkeler için çalışan Afgan görevlilerin Afganistan'dan tahliye edilmesi işlemlerine Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından bugün devam ediliyor.

Kabil'den bugün havalanan Alman uçağıyla 125 kişi tahliye edilirken, Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada salı günü iki tahliye uçağının daha Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten Kabil'e gönderilmesinin planlandığı belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, daha fazla sayıda kişinin güvenliğinin sağlanması için yüksek tempoda çalışıldığını ifade etti.

Reuters,dpa/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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