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AB'den İngiltere Dışişleri Bakanı'na "Tarih kitabı oku" yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:00 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas: - "(İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'ın, AB'ye 'Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin' çağrısı) Hepimizin, özellikle de dışişleri bakanlarının zaman zaman tarih kitabını açması faydalı olacaktır"

BRÜKSEL (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, "Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin" çağrısına Avrupa Birliği'nden (AB) "Tarih kitabı okuyun" yanıtı geldi.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın brifinginde Brexit süreciyle ilgili İngiltere'den gelen açıklamalara karşılık verdi.

Hunt'ın, Brüksel’e "Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin" çağrısıyla ilgili soruları yanıtlayan Schinas, "Saygıyla belirtmeliyim ki hepimizin, özellikle de dışişleri bakanlarının zaman zaman tarih kitabını açması faydalı olacaktır." dedi.

İngiltere'nin Birmingham kentindeki Muhafazakar Parti konferansında konuşan Hunt, Brüksel'in AB'den ayrılan İngiltere'yi cezalandırmak istediğini savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AB Dışişleri Bakanı ingiltere Jeremy Hunt

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