HABER

AB'den İngiltere'ye "ayrılık ücreti" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva: - "AB ülkeleri, üyelik döneminde ortaya koydukları taahhütleri yerine getirmek zorunda. Bu, özellikle anlaşmasız ayrılık senaryosu geçerli olursa, daha fazla önem taşır"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un AB'den anlaşmasız ayrılık olması durumunda ülkesinin "ayrılık ücretini" ödemek zorunda kalmayacağını belirtmesi üzerine, Londra yönetimine yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, birliğin Brexit konusundaki tutumunun "net ve ortak" olduğunu anımsattı.

Andreeva, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un anlaşmasız ayrılık olması durumunda ülkesinin "ayrılık ücretini" ödemek zorunda kalmayacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili, "AB ülkeleri, üyelik döneminde ortaya koydukları taahhütleri yerine getirmek zorunda. Bu, özellikle anlaşmasız ayrılık senaryosu geçerli olursa, daha fazla önem taşır." diye konuştu.

İngiltere'nin bu konuyla ilgili AB'den henüz bir talepte bulunmadığı bilgisini paylaşan Andreeva, "Hesapların kapatılması, karşılıklı güven esasında yeni bir ilişkinin başlatılması açısından önemli." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson, dün verdiği bir röportajda, anlaşmasız Brexit halinde ülkesinin AB’ye 39 milyar sterlinlik “ayrılık ücretini” ödemek zorunda olmayacağını kaydetmişti.

- Brexit süreci

Başbakan Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Reddedilen anlaşma, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında iki yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Bu sürede İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin çözüm bulunamaması halinde "tedbir maddesi" yürürlüğe girecekti.

Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.

Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinde en önemli unsuru "tedbir maddesi" oluşturmuştu. Aralarında Johnson'ın da yer aldığı muhalifler, bu maddenin İngiltere'yi süresiz biçimde AB'ye tabi bir ülke haline getireceğini iddia etmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor! İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor!
Bodrum Lezzet Günleri’nde lezzet tutkunları buluştuBodrum Lezzet Günleri’nde lezzet tutkunları buluştu
Ankara'da Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisiAnkara'da Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"ayrılık ücreti" AB Brexit ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li ilçe başkanına silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.