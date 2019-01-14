AB'den İngiltere'ye Brexit güvencesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile üzerinde uzlaşılan Brexit ayrılık anlaşmasına ilişkin endişeleri gidermeye yönelik güvencelerde bulunurken anlaşmada değişiklik yapılmayacağını duyurdu. İngiliz parlamentosu, hükümetin AB ile uzlaştığı Brexit ayrılık anlaşmasını yarın oylamaya hazırlanırken, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konsey Başkanı Donald Tusk'un İngiltere Başbakanı Theresa May'e gönderdikleri mektup yayımlandı. İngiltere'nin AB'den ayrılma kararından üzüntü duymakla beraber buna saygı gösterdiklerine dikkati çekilen mektupta, "Brexit'in belirsizlik ve istikrarsızlık kaynağı olduğunu düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı. Vatandaşlara ve işletmelere gelecekteki sürece ilişkin açıklık kazandırmak gerektiğine işaret edilen mektupta, uzun müzakereler sonunda üzerinde uzlaşı sağlanan ayrılık anlaşmasının söz konusu kaygıları gidermek için çok önemli olduğu belirtildi. - "Ayrılık anlaşmasında değişiklik yok" Mektupta, ayrılık anlaşmasına aykırı olan ya da değişikliğini öngören bir düzenlemeye onay verilemeyeceğinin altı çizilerek, "Bildiğiniz gibi, ayrılık anlaşmasında değişiklik yapılması veya anlaşmaya aykırı olan herhangi bir şeyi kabul edecek durumda değiliz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Brexit sürecini kolaylaştırmak için bazı konulara "açıklık" getirmek istendiği ifade edilen mektupta, AB üyesi ülkeleri 13 Aralık tarihinde bir araya getiren liderler zirvesinin sonuç bildirgesinin "hukuki değeri" bulunduğu belirtildi. Bu çerçevede, sonuç bildirgesinde Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesine ilişkin ilave garantiler üzerinde karara varıldığı anımsatıldı. -"Tedbir maddesini işletmek istemiyoruz" Mektupta, ayrılık sonrasında tedbir maddesinin işletilmemesi için hızlı bir biçimde alternatif anlaşmalar üzerinde çalışılacağına dikkat çekilerek, eğer tedbir maddesi işletilirse bunun geçici olacağı, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında somut sınır uygulamasına engel olacak bir anlaşma sağlanmasıyla beraber yürürlükten kalkacağı kaydedildi. AB'nin İngiltere'yle gelecekteki ilişkileri belirleyecek sonraki anlaşmayı yapmak için büyük çaba göstereceği ifade edilen mektupta, ihtiyaç olması durumunda geçiş sürecinin uzatılabileceği hatırlatıldı. - Brexit anlaşması İngiltere'de parlamento, hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını yarın oylayacak.