BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit tarihinin 31 Ekim'e kadar ertelenme kararı sonrasında İngiltere'ye, "Lütfen bu zamanı boşa harcamayın." çağrısında bulundu.

Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'deki Brexit konulu AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Liderlerin Brexit'in 31 Ekim'e kadar ertelenmesi konusunda anlaştığını anımsatan Tusk, "31 Ekim'e kadar yol haritası tamamen İngiltere'nin elinde olacak. İngiltere, bu tarihe kadar Brexit anlaşmasını onaylayabilir, Brexit stratejisini gözden geçirebilir ya da AB'den ayrılmaktan vazgeçebilir." diye konuştu.

Tusk, İngiltere'nin 31 Ekim'e kadar AB'ye tam üye olarak tüm haklarını kullanabileceğini belirterek, "Uzatma tarihi beklediğim kadar esnek oldu. Belki beklediğimden biraz daha kısa ama en iyi çözümü bulmak için yeterli. (İngiltere'ye) Lütfen bu zamanı boşa harcamayın." çağrısında bulundu.

- "6 ay çözüm için yeterli olacaktır"

Brexit'in ertelenme süresinin "beklediğinden biraz daha kısa" olmasına ilişkin bir soruya Donald Tusk, "Sanırım, bir şey elde etmek, hiç bir şey elde etmemekten daha iyidir. Eğer iyi niyet olursa altı ay çözüm için yeterli olacaktır." yanıtını verdi.