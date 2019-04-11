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AB'den İngiltere'ye "Brexit süresini boşa harcama" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 04:21 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "(Brexit tarihinin 31 Ekim'e kadar ertelenmesinin ardından İngiltere'ye) Lütfen bu zamanı boşa harcamayın" - AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "Anlaşmasız Brexit tam bir felaket olurdu, bunun yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit tarihinin 31 Ekim'e kadar ertelenme kararı sonrasında İngiltere'ye, "Lütfen bu zamanı boşa harcamayın." çağrısında bulundu.

Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'deki Brexit konulu AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Liderlerin Brexit'in 31 Ekim'e kadar ertelenmesi konusunda anlaştığını anımsatan Tusk, "31 Ekim'e kadar yol haritası tamamen İngiltere'nin elinde olacak. İngiltere, bu tarihe kadar Brexit anlaşmasını onaylayabilir, Brexit stratejisini gözden geçirebilir ya da AB'den ayrılmaktan vazgeçebilir." diye konuştu.

Tusk, İngiltere'nin 31 Ekim'e kadar AB'ye tam üye olarak tüm haklarını kullanabileceğini belirterek, "Uzatma tarihi beklediğim kadar esnek oldu. Belki beklediğimden biraz daha kısa ama en iyi çözümü bulmak için yeterli. (İngiltere'ye) Lütfen bu zamanı boşa harcamayın." çağrısında bulundu.

- "6 ay çözüm için yeterli olacaktır"

Brexit'in ertelenme süresinin "beklediğinden biraz daha kısa" olmasına ilişkin bir soruya Donald Tusk, "Sanırım, bir şey elde etmek, hiç bir şey elde etmemekten daha iyidir. Eğer iyi niyet olursa altı ay çözüm için yeterli olacaktır." yanıtını verdi.

Tusk, bu gece çıkan sonuçtan genel itibariyle memnun olduğunun altını çizerek, temennisinin, tüm sürecin Ekim ayı sonuna kadar bitmesi, ancak her şeyin de ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti.

Haziran ayında yapılacak olağan zirvede AB liderlerini Brexit'e dair gelişmeler konusunda bilgilendireceklerini aktaran Tusk, Haziran'ın, yeni kararların alınacağı bir ay olmayacağını vurguladı.

Donald Tusk, "En azından burada bir anlaşmaya vardık. Bu, İngiltere Parlamentosu'nda olmuyor." ifadesini kullandı.

- "Anlaşmasız Brexit tam bir felaket olurdu"

AB Komisyonu Başkanı Juncker ise "Anlaşmasız Brexit tam bir felaket olurdu, bunun yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İngiltere'nin sorumluluklarını yerine getireceğine inandığını belirten Juncker, İngiltere ile AB arasında sağlanan anlaşmadan Komisyonun tatmin olduğunu söyledi.

Juncker, AB ve İngiltere'nin haziran ayında gerçekleştireceği toplantıda anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğine dikkati çekerek, "Haziran'da, bugünden o zamana kadar geçen süreci değerlendireceğiz. Bu bir müzakere oturumu olmayacak. Gerçek önemli karar noktası ekim ayı." diye konuştu.

Mayıs ayı sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ile ilgili Juncker, "İngiltere'nin AB seçimlerine katılması ilginç olacak ama kural kuraldır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Avrupa'nın Brexit dışındaki konulara da odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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AB Brexit ingiltere Juncker Liderler Zirvesi Tusk

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