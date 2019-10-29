AB'den İngiltere'ye Brexit uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit'i erteleme kararının resmi olarak onaylandığını belirterek, "Bu son erteleme olabilir. Lütfen bu zamanı iyi değerlendirin." uyarısında bulundu.

Tusk, Twitter hesabından, 27 AB ülkesinin Brexit'i 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme kararının resmileştiğini duyurdu.

Tusk, İngilizlere yönelik, "Bu son erteleme olabilir. Lütfen bu zamanı iyi değerlendirin." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanlığı görevinin sona ermek üzere olduğunu anımsatan Tusk, "(İngiliz halkıyla) Sizinle artık vedalaşmak istiyorum. Şans diliyorum." açıklamasında bulundu.

- İngiltere daha önce çıkabilir

Diğer taraftan AB Konseyi tarafından ertelemeye ilişkin yayımlanan sonuç bildirgesinde, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye kadar ertelendiği ve İngiltere'nin bu tarihten önce ayrılık anlaşmasını onaylaması durumunda 1 Aralık ya da 1 Ocak'ta birlikten ayrılabileceği belirtildi.

Bildirgede, bu zaman zarfında İngiltere'nin AB hukuku ve anlaşmaları uyarınca "tüm haklara ve sorumluluklara" sahip AB üyesi olmaya devam edeceğine dikkati çekildi.