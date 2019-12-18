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AB'den İngiltere'ye Brexit uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 17:31 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: - "(Ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlanamaması) Çıkarlarımız zarar görür ancak AB tek pazar, gümrük birliği ve uluslararası anlaşmalarından faydalanmaya devam edeceği için İngiltere daha fazla etkilenir"

STRAZBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, İngiltere ile AB'nin 2020'nin sonuna kadar yapacağı ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşılamaması durumunda, Londra'nın kaybının daha fazla olacağını söyledi.

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuştu.

Zamanın daralması nedeniyle İngiltere ile AB arasında zorlu bir sürecin başladığına işaret eden Von der Leyen, "Ticaret anlaşması sağlanması için 2020 aralığa kadar zamanımız var. Bu çok kısa bir süre. Eğer bu zaman zarfında anlaşma sağlayamazsak gene uçurumun eşiğine geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, bu durumun iki tarafın da çıkarını etkileyeceğini ifade ederek, "Çıkarlarımız zarar görür ancak AB tek pazar, gümrük birliği ve uluslararası anlaşmalarından faydalanmaya devam edeceği için İngiltere daha fazla etkilenir." diye konuştu.

- Geçiş süreci uzatılmayacak iddiası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, temmuzda göreve geldikten sonra AB ile varılmış Brexit anlaşmasının bazı maddelerini güncelletmişti. Anlaşmada öngörülen 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek geçiş döneminin uzatılması seçeneği de bulunuyordu.

Buna göre İngiltere yeni Brexit tarihi olan 31 Ocak'tan sonra 11 ay daha AB kurallarına tabi olacak ve AB bütçesine katkıda bulunacak. Ülke bu süreçte AB ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını da müzakere edecek.

İngiliz basını hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Johnson'ın cuma günü parlamentoya sunacağı AB'den ayrılık yasa tasarısına geçiş döneminin uzatılmasını yasaklayacak bir maddeye yer vereceğini iddia etmişti.

Hükümetin bu süreyi uzatmaması ve serbest ticaret anlaşmasına varılamaması halinde İngiltere AB’den anlaşmasız ayrılmış olacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İngiltere ile AB arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre devam edecek.

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AB Brexit von der Leyen

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