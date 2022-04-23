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AB’den internet güvenliği için yeni yasal düzenleme

23.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB ile platform işletmecileri ve internet firmaları, kullancılara daha güvenli internet öngören yasal düzenleme üzerinde anlaşmaya vardı.

AB’den internet güvenliği için yeni yasal düzenleme

Facebook ve Google gibi teknoloji devleri de daha sıkı düzenlemelere tabi olacak.Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ile Avrupa Parlamentosu arabulucuları, Avrupa çapında geçerli olacak olan yasa dışı içeriklere karşı hukuki çerçeve üzerinde anlaşmaya vardı. "Dijital Servisler Yasası''; online platformların, sosyal ağların ve online ticaret yapanların kullanıcıları yasa dışı içerik, ürün ve servislerden korumak adına önlem almasını öngörüyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte Facebook'un bünyesinde olduğu Meta, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri, AB tarafından daha sıkı bir denetime tabi olacak. Sosyal ağların ve diğer platformların nefret söylemleri ve buna benzer yasa dışı içeriklerin silinmesi gibi önlemler konusunda bu yasal çerçeveye uygun hareket etmeleri gerekecek.

Facebook ve Google gibi platformların ayrıca, hangi içerikleri, hangi gerekçeyle tavsiye ettiklerine ilişkin kullanıcıları daha iyi bilgilendirmeleri beklenecek. Bunun yanı sıra, kullanıcıların kendi kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması öngörülüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, uzlaşmayı "tarihi'' olarak nitelendirerek, "Yeni kurallarımız, online kullanıcıları koruyacak, ifade özgürlüğünü teminat altına alacak ve işletmelere de yeni kapılar açacak'' diye konuştu. Von der Leyen, düzenlemenin dünya çapında şahıslar, şirketler ve diğer ülkeler için güçlü bir mesaj olma özelliği taşıdığını da belirtti.

Tüketicilerin korunması da hedefleniyor

Yasa dışı içeriklerin kaldırılmasına yönelik mutabakatın yanı sıra, online ticaret sitelerinin tüketicilere güvenli ürün ve servisleri sağladığına yönelik teminat da yeni yasal düzenlemenin hedefleri arasında. Avrupa Komisyonu'nun Dijitalden Sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, platformların içerik moderasyonuna ilişkin kararlarını şeffaflaştırmasını ve yanlış bilgilerin yayılarak viral olmasının yanı sıra, güvenli olmayan ürünlerin online alışveriş sitelerinde satılmasının da önüne geçmesi gerektiğini kaydetti. Söz konusu düzenlemeyle platformların, AB vatandaşlarına sunulan servislerin risklerine yönelik sorumlu tutulmasının da teminat altına alındığı belirtildi.

Yeni düzenlemeyle geçerli olacak "müşterini tanı” prensibiyle online alışveriş siteleri, satıcıları takip etmekle yükümlü sayılacak.

Geçen Ocak ayından bu yana internet firmaları ve platform işletmecileri ile internette daha fazla güvenliğe yönelik yeni bir yasal çerçeve üzerine müzakereler sürüyordu. Düzenlemenin 2024 yılında yürürlüğe gireceği belirtildi.

epd,dpa,Reuters/SÖ,HT

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Anahtar Kelimeler:
internet Avrupa Birliği
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