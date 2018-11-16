AB'den Irak'a destek açıklaması

BAĞDAT (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan dolayı AB'nin Irak'a destek vereceğini belirtti.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mogherini, Başbakan Abdulmehdi'ye, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının doğuracağı sonuçlara karşı AB'nin Bağdat'a destek vereceğini ifade etti.

Başbakan Abdulmehdi ve hükümetini desteklediklerini ve Irak ile çalışmanın AB için önemli bir öncelik olduğunu dile getiren Mogherini, birliğin Irak'a siyasi, mali ve güvenlik konularında da destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

ABD yönetimi geçen hafta yaptığı açıklamayla İran'dan gaz ithalatı için Irak'a 45 günlük bir muafiyet tanıdığını duyurmuştu.

Irak, elektrik santrallerine yakıt temini için İran'dan gaz ithal ediyor.

Abdulmehdi daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulduğunu çünkü bölgesel çekişmede tarafsız kaldıklarını söylemişti.

ABD, 5 Kasım itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankasıyla 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti. ABD yönetimi, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya'ya 180 gün daha İran ile petrol ticareti konusunda muafiyet tanındığını duyurmuştu.

