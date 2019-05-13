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AB'den İran nükleer anlaşmasına güçlü destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "İran nükleer anlaşmasını ve tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz" - "(Pompeo'nun Brüksel ziyareti) Gün içinde bir toplantı ayarlayıp ayarlayamayacağımıza bakacağız. Halihazırda belli bir plan yok"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "İran nükleer anlaşmasını ve tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.

Mogherini, üye ülkelerin bakanlarıyla bugün Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunarak, ana gündem maddeleri arasında Libya, İran ve Sahra bölgesi olacağını belirtti.

AB'nin Libya'da tekrar siyasi sürecin başlatılması için Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını desteklediğini anımsatan Mogherini, bu çerçevede Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac ile ikili bir görüşme yapacağını duyurdu.

- "İran nükleer anlaşmasını destekliyoruz"

Mogherini, İran konusunda ise "İran nükleer anlaşmasını ve tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.

AB Dışişleri Konseyi toplantısı kapsamında Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla da İran konusunu görüşmek için ayrıca bir araya geleceğini ifade eden Mogherini, "Bölgemizdeki güvenliğin temel taşlarından biri olan İran nükleer anlaşmasının tam olarak nasıl uygulanacağını görüşeceğiz." diye konuştu.

Mogherini, İran ile AB arasında ciddi görüş ayrılıkları da bulunduğunu belirterek, diyaloğun kilit öneme sahip olduğuna, bölgede gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğine işaret etti.

- Pompeo Brüksel'e geliyor

Mogherini, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Brüksel'e geleceği bilgisinin doğru olup olmadığının sorulması üzere, dün akşam konuya ilişkin bilgilendirildiklerini, Pompeo'nun öğleden önce Brüksel'de olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Yoğun bir gündemleri olduğunu ifade eden Mogherini, "Gün içinde bir toplantı ayarlayıp ayarlayamayacağımıza bakacağız. Halihazırda belli bir plan yok." şeklinde konuştu.

Pompeo'nun bugün Moskova'ya gitmesi bekleniyordu. Ancak son anda programında değişiklik yaparak Brüksel'e gelme kararı dikkati çekti.

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AB İRAN nükleer anlaşma pompeo

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