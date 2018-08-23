AB’den İran’a 18 Milyon Euro Yardım

Avrupa Birliği (AB), ABD’nin ekonomik yaptırımlarının etkisini hafifletmek ve İran’la 2015’te yapılan uluslararası anlaşmayı kurtarmak için ülkeye özel sektör dahil olmak üzere 18 milyon Euro yardım yapma kararı aldı.

AB, İran’a toplamda 50 milyon Euro yardım yapmayı planlıyor.

AB, İran’la ticaretini sürdürmeye çalışıyor. İran ise anlaşmayla garanti altına alındığı şekilde yaptırımların hafiflemesinin ekonomik etkisini görmezse nükleer anlaşmaya uymayabileceğini belirtiyor. ABD, Mayıs ayında anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran’a yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. AB bu tarihten itibaren İran’la yapılan nükleer anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor.

AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini yaptığı açıklamada birliğin İran’la işbirliği yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

Mogherini bu yardım paketinin Avrupa vatandaşlarının doğrudan yararına olan alanlarda İran’la ekonomik ve sektörel ilişkileri geliştireceğini kaydetti.

Birlik, küçük ve orta ölçekli işletmelerle İran Ticareti Teşvik Örgütü’nün de dahil olduğu İran’ın özel sektörü için 8 milyon Euro harcayacak.

Sekiz milyon Euro da çevre projelerine, 2 milyon Euro ise uyuşturucuyla mücadeleye ayrılacak.

