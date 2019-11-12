HABER

AB'den İran'a 'Nükleer Anlaşmaya Bağlı Kal' Çağrısı

12.11.2019 01:10 | Son Güncelleme

AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini, Fransa, İngiltere ve Almanya ile birlikte İran’ın 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmayla belirlenen sınırların dışına çıkmasının ardından ortak açıklama yaptı. Açıklamada İran'a 2015 tarihli nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısı yapıldı

AB'den İran'a 'Nükleer Anlaşmaya Bağlı Kal' Çağrısı

AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini, Fransa, İngiltere ve Almanya ile birlikte İran’ın 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmayla belirlenen sınırların dışına çıkmasının ardından ortak açıklama yaptı.

Açıklamada İran'a 2015 tarihli nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısı yapıldı.

Mogherini ve E3 adı altındaki üç ülke BM tarafından yeniden uygulanabilecek yaptırımların önüne geçmek amacıyla bir çözüm mekanizması oluşturmayı değerlendireceklerini kaydetti.

Üç ülkenin ortak açıklamasında İran’a son eylemlerinin Avrupa ülkelerinin bölgedeki gerilimi azaltma yönündeki çalışmalarını tehlikeye atığı uyarısı yapıldı.

Açıklamada İran’ın Ferda nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmeye yeniden başlamasından duyulan kaygı da dile getirildi ancak acil yaptırım çağrısı yapılmadı.

Açıklamada “İran’ın anlaşmayla gelen yükümlülüklerine uyması konusuna çözüm getirmek için aralarında tartışma çözümleme mekanizmasının da bulunduğu tüm mekanizmaları değerlendirmeye hazırız” ifadeleri kullanıldı.

İran’ın uluslararası nükleer anlaşmayla gelen yükümlülüklerini yerine getirmesini denetleyen BM’ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Pazartesi günü yayımladığı bir raporda İran’ın Ferda yeraltı nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladığını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızla yaygınlaştırdığını doğrulamıştı.

Washington’un İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilmesinin ve yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından Tahran anlaşmanın sınırlarını zorluyor.

E3 ülkeleri açıklamada “Ortadoğu’da tansiyonun düşürülmesini sağlamak için gerekli koşulları oluşturma konusunda diplomatik çabalara devam edeceğiz” denildi ancak bu çabaların İran’ın son eylemleriyle son derece zora girdiği de vurgulandı.

Mogherini ve E3 ülkeleri UAEK denetçilerinden birinin Ekim ayında gözaltına alınması ve bir süre ülkeden çıkmasına izin verilmemesini hatırlatarak İran’a UAEK ile tam işbirliği yapması çağrısında da bulundu.

İran kısa süreliğine UAEK denetçilerinden birini gözaltına almış ve seyahat belgelerine de el koymuştu. Bu uluslararası nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015 yılından bu yana ilk kez olmuştu.

PARTNER Sevgilisiyle öpüşürken yakalandı! Sevgilisiyle öpüşürken yakalandı!
Kongre Üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a Daveti Geri Çek’ ÇağrısıKongre Üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a Daveti Geri Çek’ Çağrısı
Kongre Üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a Daveti Geri Çek’ ÇağrısıKongre Üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a Daveti Geri Çek’ Çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da suya yüzde 20 zam! 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

İstanbul'da suya yüzde 20 zam! 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat çeken görüntü! Kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

Dikkat çeken görüntü! Kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

İran’da hava kirliliği nedeniyle ilkokullar tatil edildi

İran’da hava kirliliği nedeniyle ilkokullar tatil edildi

AB: Türkiye'ye yaptırımların çerçevesi belirlendi

AB: Türkiye'ye yaptırımların çerçevesi belirlendi

Türkiye'den bu hafta Almanya'ya 10 kişi sınır dışı edilecek

Türkiye'den bu hafta Almanya'ya 10 kişi sınır dışı edilecek

Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

Lübnan'da banka çalışanlarından genel grev kararı

Lübnan'da banka çalışanlarından genel grev kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.