AB'den İran'a yaptırım uyarısı

AB ülkeleri İran'ı nükleer programı nedeniyle olası BM yaptırımları konusunda uyardı. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanlarıyla, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, dün akşam yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Tahran'a kendisiyle varılan nükleer anlaşmaya aykırı adımlarını geri çekmeye çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İran'ın adımının son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

Maas, İran'la varılan nükleer anlaşma şartlarında yer alan mutabakatın 36'ıncı maddesinin işletilebileceğine ve bu maddenin anlaşamazlığın aşılmasına dair gereken adımları tayin ettiğini vurguladı. Maas, şayet bu konudaki anlaşmazlığın yine de aşılmaması halinde, AB'nin İran'a yönelik yaptırımlar uygulayabileceğini söyledi.

Yayınlanan ortak açıklamada,"Biz uluslararası barış ve güvenliğin teminine yönelik Ortadoğu'da gerilimi azaltmanın koşullarını yaratmak ve kolaylaştırmak için diplomatik çabalarımızı sürdürmeye hazırız. Ancak bu çabalar İran'ın son faaliyetleriyle giderek güçleşiyor" denildi.