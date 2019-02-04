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AB'den İran'ın füze faaliyetlerine uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 22:30 | Son Güncelleme

AB, İran nükleer anlaşmasına desteğinin süreceğini ancak Tahran yönetiminin balistik füze faaliyetleri ve bölge ülkelerde oynadığı rolden endişe duyduğunu açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İran nükleer anlaşmasına destek verirken, Tahran'ın balistik füze faaliyetlerinden ve Suriye ile Lübnan gibi ülkelerdeki rolünden derin endişe duyduğunu bildirdi.

AB Konseyi, İran'a yönelik alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB'nin İran nükleer anlaşmasına kararlı desteğinin sürdüğü belirtilirken, Tahran yönetiminin anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirdiği, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden üzüntü duyulduğu ifade edildi.

AB ülkeleri Fransa, Almanya ve İngiltere'nin öncülüğünde İran ile meşru ticareti sürdürmeyi amaçlayan özel mekanizmanın kurulduğu anımsatılan açıklamada, bunun ekonomik ilişkilere ve İran halkına önemli katkılar sunacağının altı çizildi.

- "Bölgesel rolünden endişeliyiz"

Açıklamada, AB'nin İran ile ortak çıkar alanlarında ilişkileri geliştirmek istediğine dikkati çekilerek, "AB Konseyi İran'ın Lübnan ve Suriye gibi ülkelerde devlet dışı aktörlere verdiği askeri, mali ve siyasi destekten endişe duyuyor." görüşüne yer verildi.

"AB Konseyi, İran'ın balistik füze faaliyetlerinden derin endişe duyuyor." ifadesi kullanılan açıklamada, İran'ın bu çerçevede gerekli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, AB'nin İran'ın bazı üye ülkelerdeki "hasmane" faaliyetlerinden de endişe duyduğu, üye ülkelerin bu tür faaliyetlere son vermek için birlik içinde hareket etmeye devam edeceği kaydedildi.

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