AB’den İran’la Ticaret İçin Önemli Adım

Amerika’nın çekildiği İran’la uluslararası güçler arasındaki nükleer anlaşmanın diğer tarafları, Tahran’la ticaretin etkilenmemesi için önemli bir adım attı. İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İran, Amerika’nın yaptırımlarından etkilenmemek için bir ödeme sistemi kurmayı kararlaştırdı.

6 ülke yaptıkları toplantı sonrası ortak bildiri yayınladı. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, ekonomik faaliyette bulunan şirketlerin İran ile meşru şekilde ticaret yapma özgürlüğünü korumaya kararlı olduklarını belirtti. Mogherini, kurulacak yeni ödeme mekanizmalarının ayrıntılarını teknik uzmanların ele alacağını söyledi.

Amerika İran’la nükleer anlaşmadan çekildikten sonra Tahran’a yönelik yaptırımları devreye sokmuş, İran’la ticaret yapan ülke ve şirketlerin de ikincil yaptırımların hedefi olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Amerika’nın İran’ın petrol ve doğalgaz sektörünü hedef Avrupa ülkeleri, İran ve Çin’in kurmayı planladığı yeni sistemin adı “Special Purpose Vehicle” ( Özel Amaçlı Araç). Amaç da petrol dahil İran’ın ihracatlarıyla ilgili ödemelerin kolaylaştırılması.