AB’den İsrail ve Hamas’a Ateşkes Çağrısı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları İsrail ve Gazze Şeridi’ni kontrol eden Hamas arasında ikinci haftasına giren çatışmaların ardından ateşkes çağrısı yaptı ve Gazze’ye insani yardımı arttırdı. Ancak barışı sağlamada AB’ye avantaj sağlayacak oybirliğine varılamadı.

İsrail’in AB içindeki yakın müttefiki Macaristan, Dış Politika Şefi Josep Borrell öncülüğünde toplanan 26 dışişleri bakanının videolu ateşkes çağrısına katılmayı reddetti.

Macaristan dışındaki diğer AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıysa ABD, Rusya ve Birleşmiş Milletler’le birlikte barış sürecini başlatmak için çalışma sözü verdi.

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ‘‘En azından ateşkesi sağlamaya, insani yardım ulaştırmaya çalışabilir ve daha sonra şiddetin temel nedenlerine inerek Ortadoğu barış sürecini yeniden başlatmak için ne yapılabileceğine bakabiliriz’’ dedi. Bartolo, ‘‘Her iki tarafta da aşırılık yanlılarının gündemi belirlemesine izin veremeyiz’’ diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Paris’te gazetecilere yaptığı açıklamada AB, Rusya, Birleşmiş Milletler ve ABD’den oluşan Ortadoğu dörtlüsünün 2014 yılından beri atıl durumda olan İsrail-Filistin barış sürecinin yeniden başlatılması için doğru zemin olduğuna vurgu yaptı. Le Drian, ‘‘Barış sürecini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmalı ve diyalog yolunu bulmalıyız’’ diye konuştu.