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AB'den İsrail'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 00:30 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, İsrail'in, El Halil'deki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün görev süresini uzatmama kararının, "kırılgan olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığı" uyarısında bulundu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararına tepki gösterdi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in TIPH'nin görev süresini uzatmama kararının, "zaten kırılgan olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığı" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "AB, İsrail'e uluslararası hukuk doğrultusunda El Halil'deki ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarındaki Filistin halkını koruma yükümlülüğünü hatırlatmaktadır." görüşüne yer verildi.

İsrail, görev süresi geçen ay sonu dolan El Halil kentindeki TIPH'nin, görev süresini uzatmayacağını açıklamıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bize karşı çalışan bir uluslararası gücün varlığına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek, buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Filistin israil TIPH

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