BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in yeni yerleşim birimleri inşa etmesinin iki devletli çözüm umudunu azalttığını bildirdi.

Mogherini, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun "ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıma kararı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeniden başbakan seçilmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak etme vaadine" ilişkin oturumunda konuştu.

"AB, uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyinin 242 ve 497 sayılı kararları doğrultusunda, İsrail'in 1967 Haziran ayından bu yana işgal ettiği topraklardaki egemenlik iddiasını tanımıyor." diyen Mogherini, bunun Golan Tepeleri için de geçerli olduğunu ifade etti.

Mogherini, İsrail'de henüz oluşmayan hükümetin olası politikaları hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "İsrail, 4 bin 600 yeni yerleşim birimi inşa edeceğini duyurdu. İsrail'in yerleşim birimi inşası, uluslararası hukuka aykırı ve iki devletli çözüm ihtimaline zarar veriyor. Doğrusu iki devletli çözümden uzaklaşmakla kalınmıyor, aynı zamanda parça parça ortadan kaldırılıyor." diye konuştu.