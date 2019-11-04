AB’den İsrail’e Yeni Yerleşim Planı Tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Pazartesi günü İsrail’in Batı Şeria’da iki bin yeni inşaat planının onaylamasını eleştirdi.
AB, işgal altındaki topraklardaki tüm yerleşim projelerinin yasa dışı olduğu şeklindeki tutumunu yaptığı açıklamayla tekrarladı. Açıklamada bu durumun iki devletli çözümü ve kalıcı barışı tehdit ettiği belirtildi.
İsrail’de yerleşim karşıtı gözlem grubu Peace Now (Barış Şimdi), İsrailli yetkililerin geçen ay Batı Şeria’da 2 bin 342 yeni yerleşim inşaatının çeşitli kademeleri için onay verdiğini bildirdi.
Yerleşim projelerinin İsrailli yetkililerden çeşitli aşamalarda bir dizi onay alması gerekiyor. Bu süreç inşaatların başlamasına kadar birkaç yıl alıyor.
Peace Now grubuna göre İsrail bu yıl 8 bin 300 kadar yerleşimin inşaatı için bir dizi planı ilerletecek adımları attı. Bu, yeni yerleşimlerin 2018’e göre iki kat artacağı anlamına geliyor.
Rakamlar ABD Başkanı Donald Trump’ın yerleşimler konusundaki yumuşak tavrının İsrail inşaatlarını teşvik ettiği yorumlarına neden oluyor.
Filistinliler gelecekte kurmayı planladıkları bağımsız devlete 1969’da İsrail tarafından işgal edilen Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de katılmasını istiyor.
Uluslararası toplumun büyük kısmı da İsrail’in yerleşim yerlerini genişletme faaliyetlerini yasadığı ve barışın önünde engel olarak görüyor.
ABD Başkanları Cumhuriyetçi ya da Demokrat olsun bu konuda somut adım atmasalar da İsrail’in Batı Şeria’da yerleşim inşaatı planlarına karşı olduklarını dile getiriyordu.
Ancak Donald Trump’ın Ortadoğu danışmanlarının yerleşimleri destekleyen isimler olması yaklaşımının diğer başkanlardan farklı olduğuna işaret olarak görülüyor. Bunlar arasında damadı Jared Kushner ve İsrail Büyükelçisi David Friedman da var.
Beyaz Saray yerleşimlere karşı sesini yükseltmemesinin yanı sıra İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözümü desteklemekten de kaçınıyor.
Bu durumda AB, İsrail yerleşimlerini eleştiren en önemli uluslararası aktör olarak kalıyor.
İsrail yerleşimlerin nihai statüsünün müzakerelerle belirlenmesi gerektiği görüşünde.
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