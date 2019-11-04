AB’den İsrail’e Yeni Yerleşim Planı Tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Pazartesi günü İsrail’in Batı Şeria’da iki bin yeni inşaat planının onaylamasını eleştirdi.

AB, işgal altındaki topraklardaki tüm yerleşim projelerinin yasa dışı olduğu şeklindeki tutumunu yaptığı açıklamayla tekrarladı. Açıklamada bu durumun iki devletli çözümü ve kalıcı barışı tehdit ettiği belirtildi.

İsrail’de yerleşim karşıtı gözlem grubu Peace Now (Barış Şimdi), İsrailli yetkililerin geçen ay Batı Şeria’da 2 bin 342 yeni yerleşim inşaatının çeşitli kademeleri için onay verdiğini bildirdi.

Yerleşim projelerinin İsrailli yetkililerden çeşitli aşamalarda bir dizi onay alması gerekiyor. Bu süreç inşaatların başlamasına kadar birkaç yıl alıyor.

Peace Now grubuna göre İsrail bu yıl 8 bin 300 kadar yerleşimin inşaatı için bir dizi planı ilerletecek adımları attı. Bu, yeni yerleşimlerin 2018’e göre iki kat artacağı anlamına geliyor.

Rakamlar ABD Başkanı Donald Trump’ın yerleşimler konusundaki yumuşak tavrının İsrail inşaatlarını teşvik ettiği yorumlarına neden oluyor.