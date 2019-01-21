HABER

AB'den İsrail'in Filistinlilere ait evleri tahliye kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 22:21 | Son Güncelleme

Avrupa Birliğinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah'ta bulunan temsilcilikleri, İsrail'in yerleşim birimi politikaları ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin boşaltılmasına tepki gösterdi

KUDÜS (AA) - Avrupa Birliğinin (AB) işgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah'taki temsilcilikleri, İsrail'in yerleşim birimi politikaları ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin boşaltılması kararına "şiddetle" karşı çıktıklarını açıkladı.

AB'nin Filistin'deki temsilcileri, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evine tahliye kararı gelen Sabbağ ailesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan ortak açıklamada, "Tahliye kararının uygulanması durumunda Sabbağ ailesinden 6'sı çocuk 32 kişi mülteci durumuna düşecek." denildi.

AB'nin İsrail'in yerleşim birimi politikaları ile bu kapsamda Filistinlilere ait evlerin boşaltılması ve yıkılması yönünde aldığı kararlara "şiddetle" karşı çıktığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme politikaları, uluslararası kanunlara göre yasa dışıdır. İsrail'in bu yöndeki tavrını sürdürmesi, sürdürülebilir barış ve iki devletli çözüm imkanlarını baltalıyor."

- Ne olmuştu?

İsrail yönetimi, 3 Ocak'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli 5 aileye, evlerini 20 gün içinde boşaltmaları konusunda tebligatta bulunmuştu.

Yahudi yerleşimciler de geçen yıllarda aynı mahallede Filistinlilere ait bazı evlere el koymuştu.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nin ortasında Yahudilerin "Şimon Hasidik Türbesi" adını verdiği bir türbe bulunuyor ve her gün yüzlerce muhafazakar Yahudi buraya gelerek ayin yapıyor.

Muhafazakar Yahudiler, söz konusu yerin Yahudi bir din adamına ait makam olduğunu savunurken, Filistinliler ise mekânın Kudüs'teki meşhur Hicazi ailesinin dedelerinden Eş-Şeyh Sadii'nin mezarı olduğunu belirtiyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi, Doğu Kudüs'te İsrailli Yahudi yerleşimci gruplar tarafından en çok hedef alınan mahalleler arasında yer alıyor.

PARTNER'Bırakın bizi, evimize gidelim''Bırakın bizi, evimize gidelim'
İZBAN'da uzlaşma sağlandıİZBAN'da uzlaşma sağlandı
'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Doğu Kudüs israil

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Dünya şokta! 126 askeri katlettiler

Dünya şokta! 126 askeri katlettiler

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

İstanbul'a kurtların indiği 63 kışı

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.