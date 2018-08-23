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AB'den İsrail'in yeni yerleşim planına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

AB'den İsrail'in yeni yerleşim planına tepki

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa etme planının iki devletli çözümü tehlikeye attığını kaydetti.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, İsrailli yetkililerin Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni yerleşim yeri inşa etme planına tepki gösterilerek, planın uygulanması durumunda iki devletli çözümün tehlikeye gireceği ifade edildi.

AB'nin İsrail'in yerleşim yeri politikasına "güçlü şekilde" karşı çıktığı anımsatılan açıklamada, bu politikanın uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, AB'nin tüm taraflarla diyaloğu sürdüreceği, iki devletli çözüm için müzakerelerin tekrar başlatılması için çaba sarf edeceği bildirildi.

- İsrail'in gayrimeşru Yahudi yerleşim birimi faaliyetleri

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB israil yerleşim yeri

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