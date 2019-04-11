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AB'den İsrail'in yerleşim yeri planına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:31 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği: - "AB'nin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim yeri politikasına ilişkin tutumu nettir ve değişmemiştir. AB'ye göre tüm yerleşim yeri faaliyetleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa etme kararının uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 4 bin 600 yeni yerleşim yeri inşa etme planının iki devletli çözüm sürecine zarar vereceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "AB'nin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim yeri politikasına ilişkin tutumu nettir ve değişmemiştir. AB'ye göre tüm yerleşim faaliyetleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgeyi "ilhak" edeceğini söylemişti. Netanyahu ayrıca, yeni birimler inşa edeceklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB israil yerleşim yeri

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