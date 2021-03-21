AB'den İstanbul Anlaşması Açıklaması

Türkiye'nin İstanbul Anlaşması'nda çekilme kararına Avrupa'dan tepkiler sürüyor. Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türk hükümetinin İstanbul'un adını taşıyan bu anlaşmadan çekilmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Şimdi geri adım atma değil liderlik gösterme zamanıdır" dedi. Borrell, bu kararın dünyaya da tehlikeli bir mesaj gönderdiği uyarısında bulundu. Çekilme kararını yazılı bir açıklama ile kınayan Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, "adı İstanbul olan" bir anlaşmadan Türkiye'nin neden çekilmek istediğini anlamakta güçlük çektiklerini dile getirdi. İstanbul Sözleşmesi'nin, kadına yönelik şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelede yasal olarak bağlayıcı ilk belge olduğunu ve dünya genelinde kadınlara ve kız çocuklarına yasal koruma sağlamayı amaçladığını belirten Borrell, "COVID-19 salgını ve kadınların birincil kurban olduğu birçok çatışmanın bir sonucu olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet dünya çapında yeni seviyelere yükseldiğinden, bu anlaşma, bugün her zamankinden daha önemlidir" dedi.

"Geri adım atmak değil liderlik gösterme zamanı" Şimdi geri adım atmak değil "liderlik göstermenin" zamanı olduğunu dile getiren Borrel şunları söyledi: "Bu karar, Türkiye'de kadın ve kız çocuklarının korunması ve temel hakları konusunda riskler doğuruyor. Aynı zamanda dünya çapında tehlikeli bir mesaj da gönderiyor. Bu nedenle, Türkiye'yi kararını değiştirmeye zorlayamayız ama kararını yeniden gözden geçirmesini isteyebiliriz. Türkiye'nin, 21. yüzyılda insan haklarının, barışın, güvenliğin ve eşitliğin temel unsurlarından biri olan kadın ve kız çocuklarının haklarını savunmak için, kısa süre içinde, tekrar Avrupa Birliği'ne katılacağını umuyoruz." Von der Leyen: "İstanbul Anlaşmasını destekliyorum" AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddet hoş görülemez. Kadınlar, onşarı korumak için yasal bir çerçeveyi hak ediyor. İstanbul Anlaşması'nı destekliyorum. Ve tüm imzacıları imzalarına sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi.