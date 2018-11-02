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AB'den İtalya'ya bütçe tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:37 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: "İlk defa bir kişi, ‘Kurallar bizi ilgilendirmiyor’ açıklamasında bulunuyor. Bunun sonuçları olur"

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker, İtalya'nın birliğin bütçeye ilişkin kurallarının kendilerini ilgilendirmediği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "İlk defa bir kişi, 'kurallar bizi ilgilendirmiyor' açıklamasında bulunuyor. Bunun sonuçları olur." dedi.

Avusturya Devlet Radyosu Ö1'e konuşan Juncker, AB'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla birliğin güncel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Juncker, Roma ve Brüksel arasındaki bütçe gerginliği nedeniyle İtalya'nın AB'nin kuruluş anlaşması olan Maastricht Anlaşması'na yönelik "kurallarının kendilerini ilgilendirmediği ve saygı duymadıkları" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Görev süresi zarfında birçok ülkenin kimi kurallardan şikayetçi olduğuna ancak bir çoğunun kuralları yerine getirmek için çaba sarf ettiğine dikkati çeken Juncker, "İlk defa bir kişi, ‘Kurallar bizi ilgilendirmiyor’ açıklamasında bulunuyor. Bunun sonuçları olur." değerlendirmesinde bulundu.

- İtalya'nın Avro Bölgesinden ayrılma tehlikesi

Juncker, İtalya'nın Brüksel'e sunduğu bütçenin geri gönderildiğini ve bu ülkeye bütçeye ilişkin kimi soruların yöneltildiğini anımsatarak, kasım ayının ortalarına kadar bir açıklama beklediklerini, İtalya'nın yaklaşımına göre tutum sergileyeceklerini söyledi.

İtalya'nın Avro Bölgesinden ayrılma tehlikesinin olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Juncker, "Böyle bir tehlike görmüyorum. Çünkü kimse intihar etmez." yorumunu paylaştı.
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- İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek sene için bütçe açığının yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için gayri safi yurt içi hasılaya oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

İtalya'nın bu bütçe planına AB kurumlarından ve üye ülkelerden olumsuz tepki ve eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, perşembe günü İtalyan hükümetine gönderdiği mektubunda "İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun Paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını" vurgulamıştı.

Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan İtalya'nın borcunu, AB kuralları gereği azaltması gerekiyor. Yunanistan'ın kamu borcu gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

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