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AB’den İtalya’ya disiplin süreci

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

AB, yüksek kamu borcundan dolayı İtalya’ya disiplin süreci başlattı

BRÜKSEL/BERLİN (AA) - Avrupa Birliği (AB), İtalya'ya yüksek kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle disiplin sürecini başlatma kararı aldı.

AB Komisyonu üyeleri haftalık Kolej toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda, yüksek kamu borcu nedeniyle İtalya'ya disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı konusu görüşüldü.

AB Komisyonu, toplantı sonrasında, İtalya'nın yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem almadığı gerekçesiyle disiplin sürecinin başlatılması kararı alındığını duyurdu.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Söz konusu prosedür sonunda ilgili ülkeye yönelik mali yaptırımlar uygulanabiliyor.

Disiplin sürecin bitiminde İtalya'ya yaklaşık 3-4 milyar avro civarında para ceza kesilebiliyor.

Ancak söz konusu disiplin süreci uzun zaman alıyor ve ceza verilmesine ilişkin son karara AB üyesi ülkelerin onay vermesi gerekiyor.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor.

İtalya'nın kamu borcu, mevcut durumda GSYH'sinin yüzde 132’sini aşıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), İtalya’nın yüksek borcunu, küresel ticaret ihtilafları ve sert Brexit’in yanında Avro bölgesi ekonomisi için büyük bir riskler arasında görüyor.

- İtalya'yı ne bekliyor

AB’nin Ekonomik ve Mali İşler Konseyi, 19 Haziran’a kadar komisyonun raporunu destekleyip desteklememe konusunda karar verecek.

Konseyin, komisyonun disiplin sürecini başlatma raporunu desteklemesi durumunda, süreç Temmuz ayı ortalarında AB ülkelerinin maliye bakanları toplantısına kalacak.

Bakanlar bu toplantıda disiplin cezasını destekleyip desteklememeye karar verecek.

Bakanlar, disiplin cezasını desteklenmesi durumunda, İtalya'dan kamu bütçesini sıkılaştırmasını ve mali disiplini sağlama konusunda AB kurallarına bağlı kalması istenecek.

İtalya, AB bütçe ve mali disiplin kurallarını uygulamada sorun yaşarsa, benzeri görülmemiş yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Öte yandan, birçok AB’ye üye ülke Avro finansal krizi sırasında açık disiplin prosedürleriyle karşı karşıya kalmasına rağmen, hiçbirisine para cezası verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
AB disiplin cezası İtalya

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