AB’den İthal Çeliğe Kota

Başkan Trump 2018 yılı Haziran ayında aldığı kararla Amerika’ya ithal edilen çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyumaysa yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirmişti. Trump’ın ‘ulusal güvenlik çıkarları’ adına aldığını savunduğu bu karar kimilerine göre Amerika’da çelik üretiminin de önünü açtı. Kararı eleştirenlerse bunun küresel ticaret ilkelerine aykırı olduğunu ve korumacılığa girdiğini iddia ediyor.

AB Komisyonu’nun bir araştırmasına göre, Birlik üyesi ülkelere ithal edilen çelik ve alüminyum ürünleri 2018 yılı Mart ayından bu yana çok fazla artış gösterdi. Birlik’in bunun önüne geçmek için uygulamaya koyacağı kota ve vergilerin, mevcut durumda değişiklik olmadığı sürece 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar yürürlükte kalması planlanıyor.

AB’ye çelik ithal eden başlıca ülkeler Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore, Türkiye ve Ukrayna. Alından önlem kararına göre bu ülkelerden bazılarına ayrıca kısıtlamalar getirilecek.

