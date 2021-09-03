AB’den Kabil'deki Varlığını Sürdürme Kararı

AB Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Josep Borrell, Taleban'ın iktidarı ele geçirmesine rağmen Kabil'de bir Avrupa varlığını sürdürmek için koordineli hareket ederek, güvenlik koşulları elverirse,başkentte bir temsilcilik bulundurmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Borrell, bunun "Taleban hükümetini tanıma anlamına gelmediğini" vurguladı.

AB diplomasisinin şefi Josep Borrell, AB Dönem Başkanı Sloıvenya'da düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Borrell, resmi olmayan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Afgan halkını desteklemek için Afganistan'daki yeni hükümetle ilişki kurmamız gerekecek. Güvenlik koşulları izin verirse, Kabil'de varlık göstermek dahil olmak üzere, Taleban ile temaslarımızı koordine etmek için, AB olarak işbirliği içinde çalışmaya karar verdik" dedi. Borrell, bu varlığın Afganistan'dan ayrılmak isteyen insanların tahliyesinin devam etmesini sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

"Tanıma anlamına gelmiyor"

AB'nin temsilci bulundurma kararının "Taleban'ı tanımak" anlamına gelmediğini belirten İspanyol diplomat, "Bu operasyonel bir girişimdir. Afganistan yeniden terörizmin yayılma bölgesi haline gelmemeli. ABD, G7, G20 ve diğer uluslararası örgütlerle Afganistan konusunda güçlü bir işbirliği içinde olacağız" diye konuştu.

Josep Borrell, "AB'ye kabul etmek istediğimiz insanları tahliye etmek için güçlü bir girişime, güçlü temasa ihtiyacımız var" dedi. Özellikle göçü kontrol edebilmek için Ağustos ayından bu yana İran, Pakistan, Özbekistan gibi ülkelerle diplomatik temasları yoğunlaştıran Borrell, "bölgesel siyasi işbirliği platformu" aracılığıyla, AB'nin Afganistan'a komşu ülkelerle işbirliğinin de devam edebilmesi için gerekli girişimleri sürdürdüklerini açıkladı.

Kapsayıcı ve temsil gücü olan hükümet şartı

Borrell, yeni kurulacak Afgan hükümetinin, "kadın hakları başta olmak üzere insan haklarına uyması, ülkeyi yeniden terör örgütlerinin yuvası haline getirmekten kaçınması" gibi bir takım adımlar beklediklerini hatırlattı. AB yetkilisi, Kabil'in Taleban'ın eline düşmesinden bu yana tekrarladığı, "Afganistan'da insani yardıma erişime izin veren; ülkeyi terketmek isteyen yabancı ve Afganlar'ın çıkışını engellemeyen; kapsayıcı ve temsil gücü yüksek bir geçiş hükümeti kurulmalı" şartlarını yineledi.

Avrupa Birliği İçişleri Bakanları da Salı günü toplanarak, Afgan göçmen akını Avrupa kapılarına dayanmadan, bölge ülkeleriyle temasa geçilerek bunlara destek verilmesi yönünde karar almıştı.

